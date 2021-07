Redmi K40 Ultra – na ten smartfon zdecydowanie warto czekać

Wygląda na to, że Redmi przygotowuje się do wprowadzenia na rynek nowego smartfona – Redmi K40 Ultra. Co już wiemy na jego temat?

Redmi K40 Ultra dołącza do rodziny K40

Do tej pory seria K40 składała się z modeli Redmi K40, Redmi K40 Pro+, Redmi K40 Pro i Redmi K40 Game Edition. Teraz do rodziny dołączy model Ultra, który przyniesie nam mocne wnętrze w atrakcyjnej cenie. Sprawdźmy więc, co ten model nam zaoferuje?

Zacznijmy od ekranu AMOLED o przekątnej 6,67 cala z odświeżaniem na poziomie 120 Hz i rozdzielczości Full HD +. Możemy być spokojni o płynność, bardzo dobry kontrast i jakość wyświetlanych treści. ogromnym plusem tego smartfona będzie bateria o pojemności 5000 mAh, obsługująca szybkie ładowanie z mocą 67 W.

Jeśli zaś chodzi o procesor, będzie to bardzo wydajny MediaTeka Dimensity 1200, więc i pod tym kątem Redmi K40 Ultra nie będzie się miał czego wstydzić. Nie poznaliśmy jaka konfiguracja pamięci będzie go wspierać, ale spodziewać się można przynajmniej 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. W przeciekach pojawiła się również informacja o aparacie głównym, który zaoferuje rozdzielczość 64 Mpix, prawdopodobnie towarzyszyć mu będzie obiektyw szerokokątny.

Według doniesień Redmi K40 Ultra ma zadebiutować w sierpniu, więc w najbliższym czasie spodziewamy się kolejnych przecieków na jego temat. Jeśli jednak przyjrzymy się bliżej tej specyfikacji, to jest ona niemal identyczna z Redmi K40 Game Edition. Niektórzy spekulują, że model Ultra będzie po prostu jego globalną wersją.

