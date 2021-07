Heyah 01 z wyższą jakością rozmów. Ważna zmiana T-Mobile

T-Mobile uzupełnia ofertę Heyah 01 o obsługę technologii VoLTE oraz VoWiFi, czyli Wi-Fi Calling. To poprawi jakość rozmów oraz pozwoli na korzystanie z usług w miejscu ze słabym zasięgiem lub za granicą.

VoLTE i Wi-Fi Calling w Heyah 01

Heyah 01 to ostatnia oferta Heyah, w której nie ma jeszcze obsługi VoLTE i Wi-Fi Calling. Obie usługi wystartują w w Heyah 01 w ciągu dwóch tygodni i zostaną automatycznie uruchomione wszystkim klientom sieci.

Jedynym warunkiem korzystania z VoLTE oraz Wi-Fi Calling jest posiadanie kompatybilnego smartfonu. Lista obsługiwanych modeli znajduje się pod tym adresem.

Czym jest VoLTE oraz Wi-Fi Calling?

VoLTE to usługa pozwalająca na prowadzenie rozmów za pośrednictwem sieci LTE. Jej największymi zaletami są wyższą jakość połączeń oraz ich szybsze zestawienie. Oznacza to, że możemy dodzwonić się do drugiej osoby szybciej oraz rozmawiać z nią w jakości tak wysokiej, jak podczas rozmowy na żywo.

Wi-Fi Calling to z kolei możliwość dzwonienia, ale też wysyłania SMS-ów i MMS-ów przez sieć Wi-Fi. To szczególnie przydatne za granicą oraz w miejscu ze słabym zasięgiem. Przez ostatni rok mieszkałem w miejscu, w którym zasięg sieci komórkowej niemal wcale nie istniał. Wiele smartfonów często całkowicie gubiło sygnał w ciągu dnia i to właśnie dzięki Wi-Fi Calling mogłem w normalny sposób rozmawiać przez telefon.

