Wizja HyperPort obejmuje transport kontenerów przy prędkościach poddźwiękowych

Wedle szacunków Banku Światowego z 2014 roku nawet zwykły tor kolei dużych prędkości kosztuje od 65 mln do 215 mln złotych za kilometr torów. Nic więc dziwnego, że cena realizowania transportu kontenerów w ramach wizji HyperPort firmy Hyperloop Transport Technologies pozostaje nieznana, ale wedle szacunków oszczędności, które zapewni, będzie warta każdej ceny. Zacznijmy może jednak od początku.

Hyperloop to droga, ale obiecująca przyszłość. Przynajmniej na papierze

Firma HyperloopTT zaprezentowała swój autorski ultraszybki system logistyczny rodem z przyszłości. Ten w teorii może transportować do 2800 kontenerów dziennie, pokonując setki kilometrów w ciągu kilku minut przy jednoczesnym znaczącym zmniejszaniu emisji. Jak na Hyperloop przystało, całość przypomina gigantyczny system rur, które nie różnią się od podobnych systemów z myślą o transporcie ludzi i małych ładunków.

Tradycyjnie wszystko sprowadza się do utrzymania wewnątrz rur warunków bliskich próżni, aby wyeliminować opór powietrza i pozwolić wielkim kapsułom na unoszenie się tuż nad szynami, które umożliwiają lewitację magnetyczną. W tych warunkach nawet transport kolosalnych ładunków nie pochłaniałyby dużej ilości energii. Wszystko przez brak oporu powietrza i tarcia, energia wykorzystana do wprawienia kapsuły z kontenerem w ruch zostałaby w większości odzyskana podczas spowalniania całości przed dotarciem do miejsca docelowego.

Niskie zużycie energii, to jednak tylko wierzchołek góry lodowej tego typu systemu, bo równie ważna jest w nim również sama prędkość, dzięki której można osiągnąć prędkości samolotowe przy przekroczeniu wydajności energetycznej wielkiego kontenerowca. Nie jest to tylko koncept, bo firma HyperloopTT spędziła około 20000 godzin we współpracy z Hamburger Hafen und Logistik AG z Niemiec, czyli firmą logistyczno-transportową, która zarządza wieloma terminalami kontenerowymi.

Na ten moment HyperloopTT zatrudnia ponad 800 osób w wielu biurach w Ameryce Północnej i Południowej, Europie i na Bliskim Wschodzie. Dodatkowo podpisała kilka ekscytujących umów w Indiach, Chinach, USA i Zjednoczonych Emiratach Arabskich w ciągu ostatnich sześciu lat, choć pełnowymiarowe systemy nadal nie są budowane.

Może też pochwalić się pełnowymiarowym protypem kapsuły pasażerskiej o długości 32 metrów, wyposażoną w zastrzeżoną przez firmę technologię. Na dodatek we Francji ma już 320-kilometrowy w pełni funkcjonalny tor testowy, w którym można wygenerować ciśnienie na tym samym poziomie, które panuje na wysokości powyżej 38 km. Z tymi dwoma elementami firma może śmiało przeprowadzać wstępne testy, choć nie zbliży się do maksymalnej prędkości przekraczającej 1220 km/h, którą system pasażerski ma osiągnąć.

HyperPort wykorzystywałby istniejącą infrastrukturę do transportu wielkich kontenerów z prędkościami poddźwiękowymi

O tym jednak wiedzieliśmy, a dziś najważniejsze jest to, jak Hyperloop mógłby stać się HyperPort, czyli częścią nowoczesnego transportu kontenerów. Te obejmowałyby specjalne kapsuły zaprojektowane tak, aby otwierały się u góry i przyjmowały albo dwa standardowe 6-metrowe kontenery transportowe, albo jedne wielkie o długości od 12 do 13,7 metra. Obsługiwać miałyby je obecne już w portach systemy, a prędkości tego typu kapsuł byłyby ograniczone do około 965 km/h.

HyperloopTT twierdzi, że wszystko zostało zaprojektowane tak, aby spełniało obecne standardy branżowe. Obecnie HyperPort poddaje się certyfikacji, a firma twierdzi, że następnym krokiem będzie demonstracja VR, która zostanie zaprezentowana na Światowym Kongresie ITS w Hamburgu w październiku tego roku.

