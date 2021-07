Kto ma najszybszy Internet w Polsce? UKE pokazuje dane

Najszybszy Internet w Polsce ma Orange i Toya – tak wynika z pomiarów Pro Speed Test, czyli certyfikowanego narzędzia UKE. Czym różni się taki pomiar od standardowego speedtestu?

Pro Speed Test, czyli pomiar certyfikowany UKE

Certyfikowany pomiar prędkości Internetu Pro Speed Test działa od grudnia 2018 roku. W grudniu 2020 roku został zmodyfikowany, a jego najważniejsze nowości to:

• podniesienie maksymalnej mierzonej prędkości z 1 Gb/s do 2,5 Gb/s;

• zwiększenie dostępności aplikacji na różne systemy operacyjne (aplikacja dla systemów macOS);

• wprowadzenie opcji automatycznych pomiarów sekwencyjnych;

• wyłączenie obowiązku rejestracji dla pomiarów o charakterze wyłącznie informacyjnym;

• wprowadzenie angielskiej wersji językowej aplikacji i serwisu.

Czym pomiar UKE różni się od standardowego? Sprawdza środowisko pomiarowe. Obciążenie procesora, czy też liczbę urządzeń podłączonych do sieci. Jak wiadomo prędkość Internetu będzie wyższa, kiedy do sieci jest podłączone jedno urządzenie, niż kiedy podłączymy ich kilka.

W I połowie 2021 roku z pomiary UKE skorzystało 379 tys. razy, o 58% więcej niż rok temu. Ale tylko 22 856 pomiarów było pomiarami certyfikowanymi. Czyli wykonanymi w idealnych warunkach. Tylko taki pomiar może być później wykorzystany np. w celu złożenia reklamacji do operatora. Głównie mierzono sieci stacjonarne – 60% do 40% w stosunku do sieci mobilnych.

Najszybszy Internet w Polsce – sieci stacjonarne

Wśród sieci stacjonarnych średnia prędkość pobierania danych w pomiarach UKE wyniosła 179,4 Mb/s. Średnia prędkość wysyłania 73,1 Mb/s, a średnie opóźnienie 21,5ms. Najszybszym operatorem jest Toya, wygrywając z UPC, Ineą oraz Orange.

Najszybszy Internet w Polsce – sieci mobilne

Średnia prędkość mobilnego Internetu w Polsce w I połowie 2021 roku to w przypadku pobierania danych 28,5 Mb/s. Dla wysyłania 10,1 Mb/s, a średnie opóźnienie wyniosło 43ms.

W ujęciu ogólnym liderem jest Orange. Przed Play, T-Mobile oraz Plusem:

Kolejność nie zmienia się, jeśli spojrzymy na prędkość samego Internetu LTE:

