Poznaliśmy okoliczności, w jakich mogło powstać jądro Merkurego

Gdyby porównać rozmiary jądra Merkurego oraz całego Księżyca, to byłyby one niemal identyczne. Jak wynika z badań opisanych ma łamach Progress in Earth and Planetary Science, do powstania tego pierwszego najprawdopodobniej doprowadził magnetyzm Słońca.

Wcześniej sądzono natomiast, że kluczowe w całej sprawie były kolizje z innymi ciałami niebieskimi. Astronomowie tłumaczą jednak, iż w pierwszych dniach istnienia Układu Słonecznego, pokłady żelaza zostały przyciągnięte przez pole magnetyczne Słońca. Jako że Merkury jest najbliższą Słońcu planetą wchodzącą w skład naszego układu, to nic dziwnego, że zebrał najwięcej tego pierwiastka.

Co ciekawe, żelazne jądro Merkurego odpowiada za trzy czwarte jego średnicy. Dla porównania, jądro Ziemi jest wykonane ze stopu żelaza i niklu, a jego gabaryty stanowią mniej więcej jedną trzecią jej masy. W przypadku Wenus proporcje są podobne, podczas gdy jądro Marsa stanowi nieco mniej niż jedną czwartą jego masy.

Żelazne jądro Merkurego stanowi znacznie większą jego część niż w przypadku Ziemi czy Marsa

Jako że gęstość i zawartość żelaza w jądrze skalistej planety jest związana z siłą generowanego przez nią pola magnetycznego, to dalsze badania na ten temat mogą być kluczowe w kontekście poszukiwania egzoplanet przypominających Ziemię. Jeśli naukowcy znajdą układ zawierający skaliste planety przedzielone sporymi odległościami, to będą w stanie ocenić, czy ich teoria ma rację bytu. Jeśli tak jest, to planeta położona najbliżej gwiazdy – podobnie jak Merkury – powinna zawierać relatywnie największą ilość żelaza w swoim jądrze.

