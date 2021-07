Chińczycy zjedzą prawdziwie kosmiczny ryż. Jego ziarna okrążyły Księżyc

W listopadzie ubiegłego roku chińska sonda Chang’e 5 przez 23 dni znajdowała się w przestrzeni kosmicznej, okrążając naszego naturalnego satelitę. Na jej pokładzie znalazł się wtedy ryż, który wkrótce dostarczy pierwszych plonów.

Łącznie naukowcom z South China Agricultural University udało się wyhodować 2000 roślin, które obecnie mają około centymetra długości. Najlepsze nasiona zostaną wyhodowane w laboratoriach, a następnie zasadzone na polach. W ten sposób mają się pojawić nowe odmiany ryżu, które doprowadzą do zwiększenia plonów i poprawi jakości żywności.

Jednocześnie badacze podkreślają, iż na zjedzenie kosmicznego ryżu przyjdzie nam jeszcze poczekać. Najwcześniej trafi on do sklepów za trzy do czterech lat. Oczywiście nietrudno się domyślić, że tego typu badania są przełomowe przede wszystkim w kontekście eksploracji pozaziemskich obiektów, takich jak Księżyc czy Mars. Potencjalni kolonizatorzy będą potrzebowali dostępu do żywności, paliwa, wody czy tlenu. Jednym z tych elementów zajmują się naukowcy związani z kosmicznym ryżem.

Dzięki długoterminowym pobytom ludzi na stacji, naukowcy mają nadzieję przeprowadzić eksperymenty w celu przetestowania autorecyklingowego ekosystemu w przestrzeni kosmicznej, co znacznie obniży koszty i ilości zasobów potrzebnych do przyszłych załogowych lotów kosmicznych. Pozwoli to zwiększyć zakres eksploracji głębokiej przestrzeni kosmicznej, w tym budowę księżycowej stacji badawczej i organizację załogowych misji na Marsa Wang Ya’nan

Badania genetyczne prowadzone w przestrzeni kosmicznej i warunkach mikrograwitacji od dłuższego czasu interesują naukowców. Mogą oni w ten sposób uzyskiwać cechy substancji i materiałów, które na Ziemi nie byłyby dostępne. Jednocześnie, ze względu na możliwe niekontrolowane mutacje, potrzeba wielu miesięcy a nawet lat, żeby upewnić się, iż powstałe w kosmosie odmiany roślin są bezpieczne dla ludzi i odporne na choroby.

