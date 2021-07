Księżyc Jowisza podlega regularnemu „bombardowaniu”. Czy Europa naprawdę może zawierać życie?

Europa to księżyc Jowisza uznawany za jedno z najlepszych miejsc do poszukiwania życia pozaziemskiego. Wygląda jednak na to, że jego powierzchnia jest „bombardowana” przy pomocy promieniowania i kosmicznych skał.

Poza uderzeniami stosunkowo niewielkich obiektów, dodatkowe utrudnienie dla potencjalnego życia na Europie mogłyby stanowić regularnie przyjmowane dawki promieniowania. W ramach badań opisanych na łamach Nature Astronomy naukowcy próbowali wyjaśnić, jak głęboko pod powierzchnię sięgają te czynniki. Określenie takich wartości może być szczególnie pomocne w kontekście poszukiwania na miejscu życia.

Naukowcy doszli do wniosku, że kontakt ze skałami i promieniowaniem spowodował, iż górna warstwa, mająca około 30 centymetrów grubości, powinna być pozbawiona jakicholwiek form życia. Gdyby było inaczej, musiałoby ono być naprawdę wytrzymałe – być może nawet bardziej niż słynne ziemskie niesporczaki.

Europa to księżyc Jowisza posiadający lodową skorupę i potencjalny ocean ukryty pod nią

Ta praca poszerza nasze zrozumienie podstawowych procesów zachodzących na powierzchniach w całym Układzie Słonecznym. […] Jeśli chcemy zrozumieć cechy fizyczne i to, jak planety w ogóle ewoluują, musimy zrozumieć rolę, jaką odgrywa ogrodnictwo uderzeniowe w ich przekształcaniu. Cynthia Phillips, Jet Propulsion Laboratory

Jednocześnie nie ma co porzucać nadziei związanych z obecnością potencjalnego życia na Europie. Księżyc Jowisza, szósty największy w całym Układzie Słonecznym, najprawdopodobniej posiada pod warstwą lodu ocean wypełniony ciekłą wodą. W jego zbadaniu mogłyby pomóc nadchodzące misje: Europa Clipper zarządzana przez NASA oraz JUICE, której realizacją zajmuje się Europejska Agencja Kosmiczna. Eksperci szacują, iż ta pierwsza dotrze w okolice Jowisza około 2030 roku, natomiast druga dokona tego rok wcześniej.

