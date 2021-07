Skały na Marsie mogą zawierać ślady życia. Curiosity będzie ich szukał

Ze względu na potencjalnie odpowiednie warunki do rozwoju życia, które przed milionami (a nawet miliardami) lat występowały na Marsie, naukowcy liczą na znalezienie tam dowodów na istnienie pozaziemskich organizmów.

Pomoże w tym niezastąpiony łazik Curiosity, którego celem badań jest obecnie wyschnięte dno jeziora zwane kraterem Gale. To właśnie tam wciąż istnieją warstwy gliny, która nie dość, że tworzy się w obecności wody, to jeszcze świetnie nadaje się do konserwowania życia. Problem polega na tym, iż – wbrew wcześniejszym przypuszczeniom – rzeczony warstwy nie są równie wytrzymałe, jak zakładano.

Okazuje się, że kluczową rolę w tym przypadku odgrywa diageneza, która powoduje, że miękkie bądź sypkie osady przekształcają się w twardsze skały. I właśnie w tym nadzieja na poszukiwanie oznak dawnego życia na Marsie.

Łazik Curiosity znajduje się obecnie na terenie krateru Gale

Są to doskonałe miejsca do poszukiwania dowodów na istnienie dawnego życia i oceny możliwości zamieszkania. […] Nawet jeśli diageneza może wymazać oznaki życia w pierwotnym jeziorze, tworzy ona gradienty chemiczne niezbędne do podtrzymania życia podpowierzchniowego, więc jesteśmy naprawdę podekscytowani, że to odkryliśmy. John Grotzinger, California Institute of Technology

W praktyce oznacza to, iż naukowcy musieli na bieżąco zmieniać strategie wykorzystywane do poszukiwania dowodów na istnienie marsjańskiego życia. Szczęśliwy jest w tym przypadku fakt, że łazik Curiosity znajduje się na terenie krateru Gale, gdzie można trafić zarówno na miękkie gliny, jak i twardsze skały powstałe na skutek procesu diagenezy. Ich porównanie powinno wykazać ewentualne zmiany na przestrzeni lat, a w najlepszym wypadku – dostarczyć bezpośrednich informacji o mikroorganizmach potencjalnie zachowanych w skałach i osadach.

