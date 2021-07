Najlepsze buty dla rowerzystów? Oto drukowane z włókna węglowego LoreOne

Ekwipunek rowerzysty z górnej półki nie sprowadza się wyłącznie do dwukołowca, gdzie każdy gram wagi ma znaczenie. To też cała otoczka wyposażenia, w której kluczową rolę odgrywa m.in. obuwie, dlatego drukowane w 3D LoreOne firmy Lore przykuły naszą uwagę, zapowiadając się, jako najlepsze buty dla rowerzystów.

Zaznajomieni z tematem znają z pewnością sprawę od podszewki, bo im lepiej dopasowane buty na rower posiadacie, tym efektywniej przekuwacie ruch własnych nóg na ruch kół. Dlatego właśnie tak ważne jest, żeby ustawić odpowiednio wysoko siodełko, aby podczas pedałowania naciskać na platformy korb samym czubkiem stopy, a nie jej środkiem, aby przerzucać na koła możliwie najwięcej mocy.

Lore najpewniej stworzył najlepsze buty dla rowerzystów. Oto LoreOne drukowane z włókna węglowego

Buty są w całym tym procesie kluczowe, dlatego amerykański startup Lore we współpracy z kolarzem torowym olimpijskim i trenerem kolarzy, Colbym Pearce’m, stworzył LoreOne. To specjalne buty, których produkcja obejmuje niestandardowy dla każdego klienta druk 3D z wykorzystaniem włókna węglowego, dzięki czemu LoreOne gwarantują, że będą przylegać do stóp w możliwie najlepszym stopniu.

LoreOne są przeznaczone dla poważnych rowerzystów szosowych, co akcentuje fakt, że są to buty zatrzaskowe, czyli łączące się fizycznie z mechanizmem na pedale. Wejście w ich posiadanie nie jest jednak łatwe.

Najpierw kupujący muszą zapoznać się z aplikacją Lore’s Morphic na iPhone’a, aby w domowych warunkach wykonać skan stóp. Te dane są następnie przesyłane do firmy, gdzie są wykorzystywane do kierowania procesem drukowania butów danego klienta.

Co ciekawe, obejmuje to zrobotyzowany proces ciągłego drukowania 3D z włókna węglowego, podczas którego nie są używane żadne formy. Wedle dyrektor generalnego firmy Lore, Stephana Drake’a, „to pierwszy i jedyny produkt konsumencki na świecie stworzony w ten sposób”.

W ten sposób powstaje korpus, swoista cholewa buta CAF (Custom Carbon AirFrame), który składa się z części grzbietowej i podeszwowej (górnej i dolnej), przylegającej ściśle do stopy użytkownika za każdym razem, gdy but jest zakładany. Jednak zanim to nastąpi, firma uzupełnia CAF wkładką z wykonaną z poliuretanu i poliestru z recyklingu, a także paskiem mocującym na rzep.

Włókno węglowe + idealne dopasowanie = najlepsze przeniesienie napędu na koła

Według firmy Lore podczas pedałowania w LoreOne, znacznie więcej jego energii trafia do układu napędowego roweru. Wszystko przez to, że te oddychające w dużym stopniu buty są dokładne dopasowanie, a sztywne włókno węglowe uniemożliwia poruszanie się stopy użytkownika wewnątrz nich. Ich waga w standardowym rozmiarze wynosi około 270 gramów dla jednego buta.

Klienci wybierają też specjalną osłonkę zależnie od warunków pogodowych

Zainteresowani? Szykujcie sporo kasy, bo Lore już przyjmuje teraz zamówienia przedpremierowe na wstępną edycję Founder’s Kit, która będzie ograniczona do 277 par LoreOne w cenie 1900 dolarów każda. Ogólna dostępność i produkcja na większą skalę ruszą na początku przyszłego roku.

