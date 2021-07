Te rowerowe kaski z żywicy Elium obiecują wyższe bezpieczeństwo w niższej cenie

Jadąc na rowerze, nie zapominajcie o kasku. Warto zrobić to nie tylko dla siebie, ale też najbliższych, bo jeśli kawałek „czegoś” na głowie jest w stanie uratować nas od poważnych obrażeń, głupotą jest z niego nie korzystać. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy powstaje tak dużo świetnych, nowoczesnych opcji. Dziś jednak o czymś, czego jeszcze nie kupimy, bo dziś swoje pięć minut w świetle reflektorów zgarnęły rowerowe kaski z żywicy Elium.

Zaczynając od początku, zespół naukowców z singapurskiego Nanyang Technological University pod przewodnictwem dr hab. Prof. Leong Kah Fai, pracuje obecnie nad specjalnym rowerowym kaskiem. Specjalnym, bo przy jego produkcji wykorzystuje się impregnowane specjalną żywicą termoplastyczną włókno węglowe, które buduje główną część kasku.

To właśnie ten dwuelementowy materiał jest wyjątkowy, bo wedle naukowców jego zastosowanie radzi sobie lepiej w pochłanianiu energii uderzenia względem obecnie sprzedawanych kasków. Te są w większości produkowane z tworzywa sztucznego, które rozprasza energię uderzenia poprzez pękanie, amortyzując dodatkowo uderzenie znajdującą się pod plastikiem wyściółką ze spienionego polistyrenu.

Rowerowe kaski z żywicy Elium, czyli specjalnej żywicy o wyjątkowych właściwościach, są obiecujące

Tutaj warto wrócić do wspomnianej na początku żywicy Elium, pochodzącą z Vanderbilt University, która jest obecnie produkowana przez francuską firmę. Ta wyjątkowa żywica twardnieje stopniowo w ciało stałe w temperaturze pokojowej, w przeciwieństwie do innych żywic, które muszą być podgrzane w celu utwardzenia. Dodatkowo wyróżnia się niską lepkością i dzięki temu lepiej radzi sobie z impregnacją włókien węglowych, co zwiększa wytrzymałość powstałego kompozytu.

Według zespołu kask z włókna węglowego i żywicy Elium jest twardszy, sztywniejszy i mniej kruchy w porównaniu z tradycyjnymi plastikowymi plastikami, a na dodatek pochłania więcej energii uderzenia przez dłuższy czas. Testy laboratoryjne wskazały, że podczas gdy piankowa wyściółka hełmu z powłoką poliwęglanową musi pochłaniać około 75% całkowitej energii uderzenia, wyściółka hełmu z powłoką Elium musi wchłonąć tylko około 35%. Jasno podkreśla to ilość energii pochłanianej na samym początku uderzenia przez włókno węglowe.

Co jednak najciekawsze, ten nowy kask ze skorupy kompozytowej powinien być w rzeczywistości tańszy w produkcji względem tradycyjnych modeli z tworzyw termoplastycznych, które muszą być formowane w wysokich temperaturach. Jednak na ten moment rowerowe kaski z żywicy Elium w formie prototypów są o 20% cięższe względem swoich odpowiedników, nad czym zespół obecnie pracuje.

