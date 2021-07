Microsoft Edge 92 już dostępne. Sprawdźmy więc nowości

Z racji, że każdy już może zaktualizować swoją przeglądarkę od Microsoftu do najnowszej wersji warto sprawdzić, jakie zmiany przynosi Edge 92.

Microsoft Edge 92 to nie tylko zmiany w obrębie bezpieczeństwa

W ostatnim czasie większość przeglądarek stawia na bezpieczeństwo, dzięki czemu w każdej kolejnej wersji dostajemy sporo nowości w tym temacie. Nie inaczej jest w przypadku Edge 92. Microsoft postanowił jednak zadbać o hasła zapisywane w przeglądarce. To bardzo przydatna rzecz, z której skorzysta wiele osób, zwłaszcza w nadchodzącym roku szkolnym, choć nie tylko.

Zasady tworzenia silnych haseł chyba większość z nas zna. W praktyce wygląda to niestety zupełnie inaczej, bo ustawiamy zbyt słabe zabezpieczenia kont, a nasze hasła często się powtarzają. Dlatego Microsoft Edge w wersji 92 sprawdzi i poinformuje nas o tym, że zapisane hasło jest dostatecznie silne. Zwróci nam również uwagę, że ustawiliśmy te same hasło na różnych kontach. To bardzo przydatna funkcja, która zdecydowanie wpłynie na bezpieczeństwo naszych danych w sieci.

Warto też wspomnieć, że Edge 92 w mobilnej wersji ułatwi logowanie się do aplikacji pokroju Instagrama czy Twittera. Jeśli mamy w przeglądarce zapisane hasła do tych aplikacji, to Edge użyje ich podczas logowania na smartfonie. Dzięki temu będziemy mogli ustawić trudniejsze hasła i nie martwić się ich samodzielnym wprowadzaniem np. podczas wymiany smartfona. Oczywiście kwestie bezpieczeństwa, o których była mowa wyżej również w tym przypadku obowiązują.

Microsoft Edge 92 zadba też o porządek znalezionych w sieci treści…

Microsoft ulepszył Kolekcję, sekcję, w której możemy zapisywać interesujące zrzuty. Teraz będzie to łatwiejsze, a do przeglądarki trafi nowy sposób ich zapisywania i przeglądania.

i pozbędzie się domyślnego autoodtwarzania

W nowej wersji przeglądarki zmieni się też kwestia autoodtwarzania filmów w witrynach. Teraz domyślnie będą one blokowane na wszystkich stronach, na które nie zezwolimy. Odpowiednią opcję znajdziemy w ustawieniach przeglądarki, gdzie możemy np. dodać, że autoodtwarzanie może być zablokowane dla wszystkich witryn, albo dodać wyjątki takie jak YouTube.

Do przeglądarki trafi też nowe rozszerzenie Outlook

Osoby korzystające z Outlooka dostaną nowe rozszerzenie, które pozwoli korzystać ze wszystkich funkcjonalności nie tracąc z oczu przeglądanej strony. Sprawdzimy zapisane w kalendarzu spotkania, wyślemy maila czy sprawdzimy kontakty bez konieczności otwierania nowej karty. Rozszerzenie można już pobrać ze sklepu Edge.

Nie zabrakło też drobnych nowości

Edge 92 przynosi nam również kilka drobniejszych usprawnienień. Dostajemy możliwość reagowania na elementy w aktualnościach i źródle treści na domyślnej stronie Nowa karta. Wyszukiwarka Microsoft Bing pomoże w łatwiejszym zorganizowaniu nowego roku szkolnego pokazując w centrum „Powrót do szkoły” odpowiednie produkty, organizując wyszukane oferty w kategorie dla lepszego porządku, a także pokaże dodatkowe informacje, które przydadzą się podczas planowania zakupów.

