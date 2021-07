Naukowcy stworzyli mikroskop z klocków LEGO

Klocki LEGO uczą kreatywności i mogą posłużyć do zbudowania naprawdę wielu struktur. Niemieccy naukowcy weszli jednak pod tym względem na zupełnie nowy poziom.

Ich działania, opisane w The Biophysicist, doprowadziły do powstania całkiem zaawansowanego mikroskopu z klocków LEGO. Do realizacji projektu użyto też elementów telefonu komórkowego. Na podobnej zasadzie Niemcy chcą zachęcać dzieci do nauki i zabawy.

Jeśli chodzi o instrumenty typu „zrób to sam” to jednym z popularniejszych jest Foldscope, czyli mikroskop optyczny składany z kartki papieru i soczewki. W zestawie znajdują się również magnesy, dzięki którym można połączyć gadżet ze smartfonem, aby robić zdjęcia powiększonym próbkom. W ten sposób jesteśmy w stanie zaobserwować m.in. bakterie i pasożyty.

Mikroskop z klocków LEGO może posłużyć do prowadzenia prostych eksperymentów

Klocki LEGO stwarzają nawet większe pole do działania w tym względzie. W ramach nowego projektu stanowiły one podstawę, a jedyne elementy „spoza zestawu” to dwa obiektywy o różnym stopniu powiększenia. Co ciekawe, ten większy był po prostu plastikową soczewką pochodzącą z wymiennego modułu aparatu iPhone’a 5. Słabszy z obiektywów był natomiast szklaną soczewką.

Klocek LEGO wyposażony w diodę LED został użyty do zapewnienia oświetlenia. Jak przyznają członkowie zespołu, największe wyzwanie stanowiło co innego: uchwyt obiektywu. Jego budowa była szczególnie trudna ze względu na skomplikowaną strukturę i niewielkie rozmiary. Kiedy już mikroskop był zdolny do działania, niemieccy naukowcy zaprosili dzieci w wieku od 9 do 13 lat do jego używania. Te wykonywały różnego rodzaju eksperymenty, a badacze stwierdzili na koniec, że grupa używająca mikroskopu znacznie lepiej rozumiała, jak funkcjonuje mikroskopia.

