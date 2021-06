Spójrzcie na oficjalne klocki Lego z butelek PET. Jest ratunek dla plastikowych klocków

Ponadczasowa zabawa dla małych i dużych, pewna forma sztuki czy przeniesienie innych uniwersum na klockowe poletko. Lego z pewnością nigdy nie przestanie cieszyć się ogromną popularnością, a dziś możemy podejrzeć to, jaki plan firma ma na kwestie ekologiczne. Zaprezentowano bowiem oficjalne klocki Lego z butelek.

Ekologiczny aspekt działalności Lego

Klocki Lego są plastikowe, a to oznacza, że tak wielka firma nie mogła przejść obojętnie obok dążenia całego świata do lepszej, ekologicznej przyszłości. Zwłaszcza że swój biznes opiera na produktach wykonanych z tego, z czym od dawna się walczy. Dlatego też Lego rozpoczęło intensyfikację swoich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w 2015 roku. Te obejmowały odejście od jednorazowych opakowań plastikowych i inwestycje w alternatywne, bardziej ekologiczne materiały do ​​plastikowych zabawek.

Obejmowały one plany zabawkowych drzewek i krzewów wykonanych ze sztucznych tworzyw roślinnych w 2018 roku. Ten bioplastik jako tako sprawdził się na rynku, ale klocki wykonane z trzciny cukrowej nie były aż tak twarde i mocne. To z kolei zmusiło Lego do dalszych poszukiwań, a wiele prób i testów rzuciło nowe światło na ponowne wykorzystanie butelek.

Oficjalne klocki Lego z butelek

Firma właśnie ujawniła pierwszy prototyp swojego klasycznego klocka „cegły” wykonanego z przetworzonego plastiku pochodzącego z wyrzuconych butelek, który spełnia wymagania firmy dotyczące jakości i bezpieczeństwa.

Po przetestowaniu ponad 250 odmian plastiku specjaliści firmy postawili na odmianę PET, która od lat buduje butelki. W tym celu opracowali specjalną technologię, która pozwala przekształcać plastik PET w klocki Lego i z jej użyciem uzyskali już pierwsze prototypowe cegiełki.

Jesteśmy bardzo podekscytowani tym przełomem. Największym wyzwaniem na naszej drodze do zrównoważonego rozwoju jest ponowne przemyślenie i wprowadzenie innowacji do nowych materiałów, które są tak trwałe, mocne i wysokiej jakości, jak nasze obecne klocki – i pasują do elementów Lego powstałych w ciągu ostatnich 60 lat. Dzięki temu prototypowi jesteśmy w stanie pokazać postęp, jaki robimy. – mmówi wiceprezes ds. odpowiedzialności za środowisko w Lego Group, Tim Brooks.

Według firmy, dzięki temu procesowi może przekształcić surowce uzyskane z jednej litrowej butelki PET w dziesięć klocków Lego 2×4. Minie jednak trochę czasu, zanim te klocki trafią do naszych rąk, bo firma musi jeszcze poddać je dalszej fazie testów przed rozpoczęciem masowej produkcji. Testy mają potrwać co najmniej rok.

