Ile jednostek ROP ma Navi 23? AMD potwierdziło GPU kart Radeon RX 6600

Postawione w tytule pytanie jest z pewnością jednym z tych, którym nie radzę rozpoczynać rozmowy. Spokojnie jednak – już nawet nie musicie go zadawać, bo właśnie dowiedzieliśmy się, tego, ile jednostek ROP ma Navi 23

Desktopowe karty Radeon RX 6600 są jednymi z tych najciekawszych pod kątem premiery z ostatnich miesięcy. Wiemy o nich już sporo, ich zapowiedzi sięgają targów CES 2021, a gdyby tego było mało, to doczekaliśmy się ich wariantu profesjonalnego (Pro W6600) i mobilnego (RX 6600M). Ba, doczekaliśmy się nawet rdzenia Navi 23 w samochodach Tesli, a wyczekiwanego Radeona RX 6600 XT oraz Radeon RX 6600 jak nie było, tak nadal nie ma.

Chociaż zważywszy na obecny stan rynku kart graficznych ich premiera nawet w dniu debiutu rynkowego byłaby papierowa, to już chyba najwyższy czas, żeby oba modele odhaczyły tę premierę. Wiemy o nich już bowiem sporo, bo nawet poznaliśmy szczegóły interfejsu, który zamiast PCIe 3.0×16, będzie wykorzystywał PCIe 4.0×8, choć nie do końca wiadomo, czy na starszych płytach nie będzie wstecznie kompatybilny ze standardowym łączem.

AMD odpowiedziało na to, ile jednostek ROP ma Navi 23. Desktopowych kart jednak jak nie było, tak nie ma

Dodatkowo ujawnienie wspomnianej karty Pro W6600 ujawniło nam wiele na temat tego modelu. Radeon RX 6600 XT i Pro W660 będą bowiem współdzielić rdzeń Navi 23 z 11,1 miliardem tranzystorów upakowanych na rdzeniu o powierzchni 237 mm kwadratowych. Nieujawniona jeszcze wersja desktopowa będzie jednak wydajniejsza, dzięki 32 blokom CU, a nie 28, które oferuje wersja profesjonalna i mobilna.

Zdjęcie potwierdzające, że karty Radeon RX 6600 XT gdzieś tam są

Do tej pory myśleliśmy, że ta konfiguracja w przypadku Radeon RX 6600 XT zapewni mu 32 jednostek ROP. To nieprawda. AMD zareagowało na tę plotkę i potwierdziło pracownikowi TechPowerUp, że obok 2048 procesorów strumieniowych, czy 128 jednostek TMU, znajdzie się również całe 64 ROP (jednostek renderujących). Oznacza to, że Navi 23 ma tyle samo ROP, co Navi 22, które napędza m.in. Radeona RX 6700 XT.

Pozostaje więc pytanie, kiedy dokładnie poczujemy na własnej skórze, co Navi 23 oferuje w konsumenckich, desktopowych kartach. Na to jednak nie możemy udzielić Wam odpowiedzi, bo najwyraźniej AMD obrało inne priorytety, celując w rynek profesjonalny, mobilny, a nawet samochodowy, co pożarło zapewne jej możliwości podażowe. Nic więc dziwnego, że premiera Radeona RX 6600 napotkała ogromne opóźnienia, co potwierdzają braki sterowników. Są po prostu szanse, że AMD zwyczajnie nie miałoby czego sprzedawać.

