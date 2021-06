Spekulanci spróbują zarobić na Windows 11. Nie dajcie się złapać na TPM

Gdyby było Wam mało problemów z cenami kart graficznych, dysków HDD i SSD, to na dokładkę podrzucamy Wam informacje o modułach TPM 2.0. Okazało się bowiem, że spekulanci spróbują zarobić na Windows 11, ale spokojnie – wcale ich nie potrzebujecie. Najpewniej.

Spekulanci chcą zarobić na Windows 11

Spekulanci, zwani też mianem scalperów z języka angielskiego, to znienawidzeni w dobie wzmożonego popytu i niskiej podaży inwestorzy, którzy przewidują trendy na rynku i kupują tanio, żeby później sprzedać drożej. Wyobraźcie sobie np. kogoś, komu uda się kupić kartę graficzną po cenie detalicznej w obecnych czasach i sprzedać ją w ten sam dzień za dwa razy wyższą cenę. To w skrócie spekulant cenowy.

Jedna z szans na kupno RTX 3080 Ti w normalnej cenie

Teraz, co ciekawe, spekulanci spróbują zarobić na Windows 11, co zauważył niejaki Shen Ye, czyli starszy dyrektor HTC Vive na swoim Twitterze. Ten najpierw zaczął krytykować ciekawy wymóg, jaki Windows 11 stawia sprzętowi, a następnie zauważył, że ten właśnie wymóg sprawił, że „domorośli inwestorzy” zwietrzyli w produkcie Microsoftu szanse na zarobek.

Wszystko rozbija się o moduły TPM 2.0

Żeby dobrze to wyjaśnić, najpierw należy zauważyć, że większość nowoczesnych zestawów komputerowych posiada w sobie fTPM (moduł platformy zaufanej oprogramowania układowego) w jakiejś formie. To nic innego, jak swojego rodzaju kryptograficzny procesor do kodowania i przechowywania systemowych poświadczeń (umożliwia np. działanie BitLockera) i Microsoft uznał, że system Windows 11 będzie wymagał do działania właśnie sprzętowego TMP w wersji 1.2 lub wyższej.

Thanks to Windows 11, people are scalping TPM2.0 modules as well now.



$24.90 ➡ $99.90 in just 12 hours pic.twitter.com/9TTHC2c47w — Shen Ye (@shen) June 25, 2021

Chociaż wiele płyt głównych posiada wsparcie dla TPM, to wcale nie jest to powszechna wiedza. Tego typu układ należy włączyć w UEFI (fTMP na sprzęcie AMD, lub PTT na sprzęcie Intela) i tyle – wtedy Windows 11 zacznie działać bez żadnego problemu. Obecne płyty posiadają TPM w wersji 2.0, a starsze/tańsze TPM 1.2. Jednak wymaga to tej podstawowej znajomości systemu, a to doprowadziło spekulantów do pomysłu na zarobek, na co wskazuje nagłe zainteresowanie ceną modułu TMP 2.0, które w jednym ze sklepów podrożały z nieco ponad 20$ na 100$ w 12 godzin.

Ci prawdopodobnie spodziewają się napływu źle poinformowanych kupujących, którzy chcąc sięgnąć po Windowsa 11, będą próbowali kupić dodatkowe moduły TPM, które wpina się w płytę. Pozostaje mieć nadzieję, że Microsoft albo zacznie informować lepiej klientów o tym wymogu, ci trafią na artykuły tego typu, albo po prostu Windows 11 w finalnej wersji nie będzie potrzebował TPM do działania.

