MIUI 12 dla Redmi 6 i Redmi 6A jest, ale czy aktualizacja jest stabilna?

Trochę było ostatnio zamieszania z urządzeniami mającymi od Xiaomi otrzymać aktualizację do MIUI 12. Na pierwszej liście pojawiły się smartfony Redmi 6 i Redmi 6A, ale potem zostały usunięte. Ostatecznie stanęło na tym, że aktualizacja jednak dla tych modeli jest, ale z jej stabilnością może być problem.

MIUI 12 dla Redmi 6 i Redmi 6A

Najpierw warto wspomnieć, dlaczego akurat te modele zostały usunięte z pierwotnej listy smartfonów kwalifikujących się do aktualizacji. Wszystko sprowadzało się do drastycznego obniżenia wydajności podczas prób dostosowania Redmi 6 i Redmi 6A do wymogów nowego MIUI. I cóż, patrząc z boku można to zrozumieć, jednak posiadacze tych smartfonów zadowoleni nie byli.

Czytaj też: Huawei Mate 40 Pro Jade Empire – piękna i droga limitowana edycja

Ostatecznie stanęło więc na tym, że Xiaomi udostępniło MIUI 12 dla tych dwóch modeli, jednocześnie wprost odradzając jej instalowanie. Na oficjalnym blogu producenta pojawiła się informacja na temat dostępności aktualizacji i problemów, jakie może wywołać. Czytamy tam, że oba modele mogą nie działać płynnie po uaktualnieniu do MIUI 12, aplikacje mogą się blokować albo uruchamiać bardzo powoli, a w ostateczności może nawet nastąpić utrata danych.

Czytaj też: Samsung Galaxy Z Fold 3 zauważony w bazie Geekbench

Aktualizacja dla Redmi 6 i Redmi 6A nie spełnia wszystkich standardów jakości OTA, gdyż smartfony nie mają wystarczającej wydajności sprzętowej. Oba działają pod kontrolą Androida 9, zaś MIUI 12, do optymalnego działania, potrzebuje dziesiątki.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News