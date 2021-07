Napływ kart graficznych na Newegg. Cena ciągle wysoka, a za dostawę 620 zł

W sekcji komentarzy serwisu Videocardz doszukałem się ciekawej obserwacji niejakiego SD[J]OB, który zapewnił mi stosowne linki świadczące o tym, że napływ kart graficznych na Newegg jest tak samo dziwny, jak niespodziewany.

Ostatnio rynek kart graficznych zaczął nabierać rumieńców z kilku powodów. Zaobserwowaliśmy, że ceny używanych kart graficznych zaczęły spadać, a niedawno sklep pokazał obiecujące szczegóły rynku kart graficznych w Europie. Przed kilkoma dniami poczyniliśmy też wpis o tym, jak to zabawa cenami używanych kart graficznych w Chinach trwa i dziś mamy dla Was kolejną ciekawostkę.

Rynek kart graficznych zaczyna przypominać walkę o zysk. Cyrk trwa, a napływ kart graficznych na Newegg z absurdalnymi kosztami dostawy tylko to potwierdza

Sklep internetowy Newegg odnotował nagły napływ kart graficznych, których ceny są niższe od tych, które mogliśmy tam znaleźć do tej pory. Nie mowa wprawdzie o żadnym zbliżeniu się do wartości MSRP, ale różnice widać… choć tylko z pozoru. Niskie ceny są bowiem obarczone wysokimi kosztami dostawy, które zamiast standardowo darmowej dostawy albo w cenie 16 dolarów, wynoszą najczęściej 160 dolców (prawie 620 zł), a w niektórych przypadkach nawet 319 dolarów.

Kiedy wejdziemy w szczegóły, zauważymy jasne wskazanie, że karty są transportowane z Chin i cały proces trwa od 5 do 32 dni. Te oferty w sklepie wystawiły w większości firmy trzecie, realizujące dostawy właśnie z Chin. Jak twierdzi źródło, od którego wszystko to się zaczęło:

Myślę, że chińscy sprzedawcy detaliczni próbują zarobić, sprzedając zapasy procesorów graficznych, których nie mogą sprzedać w swoim kraju z powodu zakazu kopania kryptowalut i zawyżonych cen. Nie zaskoczy mnie nawet to, że sami sprzedawcy są górnikami, którzy próbują sprzedać swoje używane karty graficzne jako „nowe” lub coś w tym rodzaju, choć uważam to za mało prawdopodobne.

Oczywiście to tylko spekulacje zwyczajnego konsumenta, do których należymy wszyscy razem, ale i tak ładnie pokazuje to, że nawet kupując w teorii nową kartę niektórzy mogą mieć obawę, że z Chin trafi do nich używany wariant. Zdecydowanie jednak bardziej prawdopodobne jest to, że za oferty są odpowiedzialni lokalni sprzedawcy. Ci zapewne nagromadzili kart graficznych przez rządowym zakazem kryptowalut w Chinach, a teraz nie mogą ich sprzedać w swoim kraju po odpowiednio wysokiej cenie i łapią się ostatniej deski ratunku w eksporcie.

To wbrew pozorom dobra informacja, bo oznacza, że spadki cen są już na horyzoncie. Może trochę poczekamy, aż chińscy sprzedawcy wreszcie zaczną obniżać ceny kart do poziomu MSRP i dojdzie to do Europy, czy USA, ale kiedyś z pewnością się to stanie. Zwłaszcza jeśli domniemany cyrk cenowy nadal będzie trwał.

