Zabawa cenami używanych kart graficznych w Chinach trwa. RTX 3060 za 1040 zł

Na rynku używanych kart graficznych w Chinach dzieją się obecnie dziwne zawirowania. Z jednej strony sprawa wydaje się prosta – GeForce RTX 3060 jest tani, jak nigdy, ale z drugiej pojawiają się głosy, że to tylko cenowe naganianie ludzi, którym zależy na obniżeniu cen GPU.

Zacznijmy może od tego, że w zeszłym miesiącu władze Chin nałożyły w zeszłym miesiącu surowe ograniczenia na transakcje kryptowalutowe. To w teorii zmusiło wszystkie ogromne górnicze farmy do przeniesienia się poza granice lub zamknięcia interesu oraz sprzedaży swojego sprzętu. To z kolei odbiło się na ogólnym zainteresowaniu kupnem GPU oraz zwiększeniem liczby sprzedawanych egzemplarzy z drugiej ręki (via Videocardz).

Przykładowo serwisy technologiczne trąbią o tym, że w Chinach można już kupować używane karty graficzne GeForce RTX 3060 za 1760 juanów, czyli prawie 1050 zł. Nie liczcie jednak na zakup takich egzemplarzy na własny użytek, bo w grę wchodzą głównie masowe sprzedaże na rynku lokalnym, jak i światowym, obejmujące kilka (i więcej) kart na raz. Zwykle kupując pojedynczą kartę RTX 3060 można liczyć na ceny od 1300 do 1800 zł.

Ponoć trwa zabawa cenami używanych kart graficznych w Chinach, a prawda pewnie jest gdzieś pośrodku

Oczywiście do niczego nie zachęcamy, bo sam w sobie zakup karty graficznej wykorzystywanej do kopania jest często loterią, dlatego musicie liczyć się z ryzykiem i wiedzieć, co robicie.

Obniżki odnotowały też inne modele, ale nie w aż takim stopniu, co potwierdzają gamingowe laptopy z RTX 3060. Te również dało się wykorzystać „do kopania” i te również trafiają teraz na rynek egzemplarzy używanych w cenie około 3850 zł. Jednak w tej całej sytuacji jest coś nietypowego, bo jedni ludzie zaprzeczają wiarygodności tym cenom, a drudzy ją potwierdzają.

Na Reddicie, w komentarzach TechPowerUp, czy Videocardz znajdziemy sporo komentarzy co do tego, że w rzeczywistości ogłoszenia w serwisach aukcyjnych są fałszywe. Wykorzystują skradzione zdjęcia zdemontowanych farm kryptowalut i specjalnie obejmują sprzedaż ogromnych ilości egzemplarzy w niskich cenach, aby zmanipulować je i możliwie najbardziej obniżyć.

W większych serwisach sprzedażowych w Chinach można znaleźć całą masę znacznie tańszych kart graficznych względem tego, co obserwowaliśmy od kilku miesięcy, ale tego samego nie można powiedzieć o naszym rodzimym rynku. Czekamy więc, bo najwyraźniej wreszcie cośsiędzieje.

