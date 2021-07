Gigabyte pokazuje swoje płyty kompatybilne z Windowsem 11

Microsoft namieszał ostatnio z nadchodzącym Windowsem 11, a to spowodowało masę dezinformacji, narzekania i przesadzania. Powoli wychodzimy jednak z „afery TPM”, o co dbają nawet producenci, dlatego dziś podrzucamy Wam płyty główne Gigabyte, na których Windows 11 „ruszy”.

Więcej na temat tej sprawy przeczytacie w naszym poprzednim artykule na temat tego, czym jest TPM 2.0 i dlaczego Windows 11 go wymaga? Okazuje się bowiem, że najpewniej odpowiedni rodzaj TPM już macie w swoim zestawie komputerowym i nawet nie jesteście tego świadomi. Na samym początku jednak warto wyjaśnić, czym TPM jest, bo w skrócie Trusted Platform Module to po prostu układ umożliwiający korzystanie z funkcji zabezpieczeń.

Płyty kompatybilne z Windowsem 11 od Gigabyte

TPM generuje klucze szyfrowania, z czego ten główny, służący do ich odszyfrowania, jest przechowywany w mikroukładzie, a nie dysku twardym. Dzięki temu bezpieczeństwo, o którego wyższy poziom Microsoft chce zadbać w ramach Windowsa 11, będzie jeszcze bardziej imponujące. Trzeba jednocześnie podkreślić, że konsumenckie płyty główne zwykle mają stosowne złącze na TPM w odpowiedniej wersji, choć te profesjonalne zestawy posiadają zwykle dołączony potrzebny moduł.

Więc co? Możliwość wpięcia jest, modułu nie ma – trzeba więc zamawiać? No, nie. Firma AMD oraz Intel w swoich procesorach integrowała bowiem od dawna odpowiednik TPM, który w przypadku płyt Gigabyte (i nie tylko) można aktywować w prosty sposób w BIOSie. Wystarczy tylko pogrzebać w ustawieniach płyt AMD AM4 lub TRX40 albo odpowiednikach Intela z chipsetem X299/B250 (lub nowszym) w poszukiwaniu odpowiedniego ustawienia PTT lub fTPM.

Te funkcje są w domyśle dezaktywowane, dlatego należy je włączyć, aby spełnić wymogi stawiane przez Windowsa 11. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli macie procesor AMD Ryzen obojętnie której generacji albo procesor Intela z generacji Kaby Lake (pełna lista tutaj), to o kompatybilność z nowym Okienkiem możecie spać spokojnie.

Należy jednak pamiętać, że ta forma TMP ma jedną wadę – jeśli skorzystacie np. z Bitlockera dla dysków i procesor nagle Wam padnie albo będziecie chcieli go wymienić, to narobicie sobie kłopotów. Jednak to samo można powiedzieć o module TMP, który oczywiście sam w sobie jest pewnie mniej awaryjny, ale świat technologii i nie takie pechowe trafy widział.

