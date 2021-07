Czym jest TPM 2.0 i dlaczego Windows 11 go wymaga? Najpewniej odpowiednie TPM już macie

Do końca czerwca większość z nas o TPM nie miała zielonego pojęcia, a tu niespodzianka. Windows 11 pojawił się na horyzoncie, TPM 2.0 zaczął budzić zainteresowanie, a Microsoft tradycyjnie zbiera baty od tych, którzy kręcą nosem na wymagania nowego „Okienka”. Jak to więc dokładnie jest z tym TPM?

Zacznijmy może od tego, że TPM jest związany stricte z kwestią bezpieczeństwa. To skrót od Trusted Platform Module i sprowadza się do układu umożliwiającego korzystanie z funkcji zabezpieczeń. Jego działanie polega na kreacji kluczy szyfrowania, z czego ten główny, służący do ich odszyfrowania, jest przechowywany w mikroukładzie, a nie dysku twardym.

Czytaj też: Test DLSS 2.2 wskazał na znaczące poprawki. Wersja 2.2.10 już dostrzeżona

Microsoft twardo stoi przy twierdzeniu, że poziom bezpieczeństwa, jaki chce osiągnąć przy Windowsie 11, wymaga TPM 2.0. To dodatkowo jasno potwierdza narzędzie do sprawdzania kompatybilności systemu z naszym sprzętem, które po weryfikacji zaczęło u większości krzyczeć, że komputer musi wspierać TPM 2.0. Wcześniej pisaliśmy już o tym, jak to spekulanci próbują zarobić na tym wymogu, ale najpewniej jeśli macie stosunkowo nowy sprzęt, wcale nie musicie popadać w panikę.

Moduł TPM 2.0 wpina się bezpośrednio w płytę główną, która posiada dedykowane mu złącze, choć zestawy klasy biznesowej mają najczęściej go wbudowanego. Sam posiadam nową płytę główną X570 z górnej półki i choć złącze TPMzgodne z wersją 2.0 jest w niej obecne, tak jego kupno jest obecnie niemożliwe w wielu sklepach. Czy więc powinienem się bać? Wcale nie.

Czytaj też: Spójrzcie na render karty Radeon RX 6600 XT od AMD

TPM jako PTT i PSP fTPM

Okazuje się bowiem, że Intel oraz AMD od pewnego czasu wzięło na swoje barki kwestię tego typu narzędzi do szyfrowania i wbudowało je bezpośrednio w procesor, jako alternatywę. To więc oznacza, że do działania Windowsa 11 wystarczy włączyć najczęściej dezaktywowaną w BIOSie funkcję Intel PTT albo AMD PSP fTPM, aby Wasz komputer zaczął spełniać wymagania.

Jednak przez różnice w BIOSach sami musicie odkryć, czy macie tego typu funkcję, choć wydaje się pewne, że ma ją każdy procesor bazujący na architekturze Zen 1 AMD (lub nowszej), czy Intel Core generacji siódmej (lub nowszej). Microsoft bowiem ostatnio zaktualizował wersje Insider Preview Windowsa 11, aby wspierać te właśnie procesory.

Czytaj też: Test Mountain Everest Max. Oto jedna z najciekawszych klawiatur na rynku

Co ważne, aktywowana alternatywa dla TPM w Waszym procesorze nie wpływa negatywnie na wydajność (odpowiada za nią oddzielny układ), a jedyną wadą względem modułu TMP 2.0 będzie dla Was np. podczas zmiany procesora przy używaniu BitLockera, bo to w nim, a nie w module będzie zapisany klucz szyfrujący.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News