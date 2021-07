Spójrzcie na render karty Radeon RX 6600 XT od AMD

Jeśli wierzyć jednemu z czytelników serwisu Videocardz, który udostępnił światu interesującą grafikę, to co możecie poniżej zobaczyć, to render karty Radeon RX 6600 XT AMD przeznaczony dla prasy.

Karty graficzne Radeon RX 6600 i Radeon RX 6600 XT zostały pośrednio zaprezentowane podczas CES 2021. Na tych targach obok modeli mobilnych i modelu RX 6700, pojawiła się tajemnicza konstrukcja z jednym wentylatorem. Wspominamy o tym dlatego, że dokładnie ta karta pojawiła się właśnie w świetle dziennym za sprawą świeżutkiego renderu.

Render karty Radeon RX 6600 XT

Karta przedstawiona na cyfrowo stworzonej grafice konstrukcją przypomina zapowiedziany podczas CES 2021 model, choć różni się od niego na pierwszy rzut oka. Może i wentylator z logo nie uległ zmianie, podobnie jak czerwone akcenty i napis Radeon w centrum krawędzi górnej, ale proporcje czarnych i srebrnych wstawek na froncie obudowy ewidentnie są odmienne.

Co ciekawe, przez zaciemniony prawy górny róg renderu trudno dostrzec obecność 8-pinowego złącza zasilającego, ale ponoć podbicie kontrastu wystarcza do tego z nawiązką:

Jako że na rynku zadebiutowały już karty Radeon RX 6600M, Radeon Pro W6600 i Radeon Pro W6600M, to wiemy, czego możemy się spodziewać po RX 6600 XT. W grę na pewno wejdzie rdzeń Navi 23 XT w swojej pełnej konfiguracji, co obejmie 2048 procesorów strumieniowych i 8 GB pamięci GDDR6 na 128-bitowej magistrali w połączeniu z 32 MB Infinity Cache. Przełoży się to na 256 GB/s przepustowość.

Zegary Radeon RX 6600 XT będą z pewnością wysokie, o czym świadczą modele mobilne, dlatego nie dziwi to, że mówi się o poziomie około ~2900 MHz. TDP będzie jednak na niskim poziomie, bo wedle szacunków powinno znajdować się w przedziale ~100-130W. Tego typu szczegóły czerpiemy nie tylko z ujawnionych już modeli, ale też wycieków z baz danych. Kwestia premiery, ceny i dostępności to z kolei jedna wielka tajemnica.

Niedawno jednak do sieci wpadł przeciek z najnowszych sterowników AMD, gdzie firma ukryła informacje o kartach graficznych Radeon RX 6600 XT i Radeon RX 6600, które bazują na identyfikatorze PCI 73FF. Tak się bowiem składa, że ​​ten identyfikator odpowiada procesorowi graficznemu Navi 23, który jest już używany przez mobilny odpowiednik tych kart w postaci Radeon RX 6600M.

