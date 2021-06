Karta za 19000 zł przetestowana. Co oferuje iGame RTX 3090 KUDAN?

Przed tygodniem miała miejsce ważna premiera, bo dotycząca zdecydowanie najdroższej na rynku karty graficznej GeForce RTX 3090 KUDAN. Przypominamy o tym, bo tak się właśnie składa, że ten dokładnie model został właśnie przetestowany. Czy zachwyca, jak na coś za 4999 dolarów?

Przejdźmy może od razu do testów, bo te obejmują proste porównanie wydajności karty GeForce RTX 3090 Kudan do wydania RTX 3090 Vulcan. Wyniki rozróżnicie po tym, że ten pierwszy posiada pomarańczowy, a drugi niebieski napis i jeśli myślicie, że „źle patrzycie”, to muszę Was rozczarować – takie skromne wzrosty rzeczywiście wchodzą w grę i to pomimo TDP wyższego o 30W oraz zegara o 75 MHz, choć wedle cen MSRP Kudan jest droższy aż o 3000 dolarów.

Niestety nie wygląda to zbyt imponująco (via Bilibili). Zapewne więc Colorful postarał się w fizycznym aspekcie, czyż nie? Wyceniając ten model ograniczony produkcyjnie do 1000 egzemplarzy na 19000 zł, musiał ugruntować jakoś tę cenę, tak? No… i tak i nie.

Wygląda na to, że iGame RTX 3090 KUDAN skorzystał z małego wewnętrznego recyklingu, sięgając po podstawy znacznie tańszego wydania VULCAN

Wcześniej informowaliśmy, że:

Wyjątkowość GeForce RTX 3090 KUDAN sprowadza się tak naprawdę do każdego elementu karty. Flagowy rdzeń graficzny, wyjątkowe hybrydowe chłodzenie i rozbudowana obudowa utrzymana w czerni i szarości z aluminium obrabiana CNC, to połączenie, obok którego trudno przejść obojętnie. Zwłaszcza przez skomplikowane wzory wraz z kultowymi złotymi zębatkami i akcentami, które dopełniają luksusowy wygląd modelu. Podkreśla go 60 Hz obracany wyświetlacz LCD i podświetlenie RGB.

Brzmi to ładnie na papierze. To podkreśla fakt, że karta posiada jedyny w swoim rodzaju, unikalny w skali całego rynku hybrydowy układ chłodzenia zaczerpnięty z kart należących do rodziny Advanced i Neptune. Wśród nich nie zabrakło systemu ze specjalnymi szybkozłączkami do 240 mm chłodnicy wodnej z dwoma 120 mm wentylatorami. Jednak wygląda na to, że KUDAN jest małym recyklingiem w wykonaniu producenta.

Posiada bowiem taki sam obracany ekran, co RTX 3090 iGAME Vulcan, z tą różnicą, że jest umieszczony bliżej złączy zasilania. Gdyby tego było mało, wydanie Vulcan użyczyło też ponad 2,5-krotnie droższej karcie laminat, którego obwody i komponenty nie zostały zmienione. Nie wygląda to więc zbyt dobrze, ale i tak RTX 3090 Kudan swoją 14+8+8 sekcją zasilania i trzema 8-pinowymi złączami zasilania ze zdolnością ręcznej regulacji do 500W robi wrażenie.

