EVGA szykuje płytę AMD. To oznacza, że porzuci ekskluzywność dla Intela

Wygląda na to, że jedna z ciekawszych firm na rynku porzuci ekskluzywność dla Intela, bratając się z najbliższą konkurencją. Wszystko wskazuje bowiem na to, że EVGA szykuje płytę AMD i tak naprawdę nie jest to tajemnicą, dzięki oficjalnemu zwiastunowi.

Nie trzeba być specjalnie spostrzegawczym, żeby połączyć poniższy zwiastun w formie nagrania z charakterystycznym dla procesorów Ryzen „znakiem”. To jasne rzucenie nam w twarz informacją, że EVGA szykuje nową, tak naprawdę pierwszą w swojej historii, płytę główną dla platformy AMD po wieloletniej ekskluzywności dla Intela. Nie liczcie jednak na to samo na rynku kart graficznych – na nim EVGA ciągle pozostaje wierna firmie NVIDIA.

Chociaż w przeszłości firma EVGA produkowała płyty główne dla procesorów AMD, to te nie były tak naprawdę wystarczająco czerwone, bo wykorzystywały chipset NVIDII. W praktyce więc, choć wspierały CPU AMD, to nie były pełnoprawnymi płytami głównymi tego producenta. Wkrótce jednak zmieni się to o 180 stopni.

EVGA szykuje płytę AMD i wiemy nawet jaką

Zwiastun nie bez przyczyny wspomina o „Ciemności” (z ang. Dark), bo w ofercie EVGA znajdziemy tak właśnie nazwane płyty główne. Chociaż więc oficjalnie nie wiadomo, jaki dokładnie model wejdzie w grę, to najpewniej premiera będzie dotyczyć płyty głównej X570 Dark. Na tym EVGA prawdopodobnie jednak nie skończy, choć są to tylko i wyłącznie domysły.

Powyżej możecie podejrzeć to, co EVGA zgotowała w ramach swojej serii Dark na początku tego roku, wykorzystując chipset Intel Z590. Już sam jej wygląd jasno daje do zrozumienia, że płyta EVGA Dark X570S/X570 dla procesorów AMD Ryzen będzie czymś ważnym na rynku, oferując jedną z najbardziej imponujących i efektownych płyt.

Dla przypomnienia, EVGA Z590 Dark oferuje aż 22-fazową sekcję zasilania, którą chłodzi, ogromny wręcz, miedziany radiator, łączący się z chipsetem poprzez ciepłowód. Zwiększa to powierzchnię chłodzącą, której nie zabrakło też ukrytym pod radiatorem złączom na dyski M.2. Co ciekawe, konstrukcja płyty znacząco różni się od standardowej, bo w jej górnej partii znalazły się dwa sloty na DDR4, a miejsce po prawej od procesora przeznaczono na złącza zasilania (jedno 24-ATX i dwa 8-pinowe).

