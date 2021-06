Przedsprzedaż DDR5 ruszyła. Chętni na moduły TeamGroup Elite?

Wygląda na to, że możemy ogłosić wyjątkową przedsprzedaż DDR5, bo pierwszą, jaka oficjalnie ruszyła. Moduły TeamGroup Elite DDR5 znajdziemy nie tylko na Amazonie, ale też Newegg, choć tam przedsprzedaży nie da się zrealizować.

TeamGroup Elite DDR5 w przedsprzedaży

Wedle informacji w sklepie Amazon przedsprzedaż DDR5 ruszyła w dobrym momencie, bo moduły TeamGroup Elite mają wpaść do magazynu firmy już wkrótce. Ich wysyłka rozpocznie się z kolei albo w połowie, albo tuż pod koniec lipca w zależności od adresu nabywcy. Jeśli więc chcecie być jednymi z pierwszych, którzy położą rączki na nowej generacji pamięci operacyjnej, to właśnie dostaliście na to okazję.

Oferta obejmuje zestaw dwóch modułów DDR5 po 16 GB pamięci, które są zgodne ze specyfikacją JEDEC DDR5-4800 i kosztują 310,99 dolarów, czyli około 1175 zł. Oznacza to tyle, że w cenie 64 GB DDR4 możecie kupić DDR5 o taktowaniu 4800 MHz, które dorównuje podkręconym DDR4, ale przewyższa je pod kątem napięcia, pracując na 1,1 V. Gdyby tego było mało DDR5 zapewniają też natywnie wyższą stabilność i lepsze zarządzanie energią.

Przedsprzedaż DDR5 brzmi ciekawie, ale…

Pozostaje tylko pytanie, po co mielibyście te pamięci kupować? Zwłaszcza teraz, kiedy ich cena ze względu na niską podaż, konkurencję i stan „nowinki na rynku” jest zawyżona. Gdyby tego było mało, niewiele będziecie mieli użytku z DDR5, bo te nie są oczywiście wstecznie kompatybilne z obecnymi płytami głównymi.

W rzeczywistości będziecie zmuszeni czekać na premierę procesorów Alder Lake-S Intela, czyli Intel Core 12. generacji oraz związanych z nimi płyt głównych z chipsetami z serii 600. Po stronie AMD czekać będziecie musieli jeszcze dłużej, bo na ten moment spodziewamy się, że odpowiednia platforma dla DDR5 od „czerwonych” zadebiutuje w 2022 roku, przechodząc z AM4 na AM5.

Z drugiej jednak strony tego typu przedsprzedaż może być idealnym sposobem na zapewnienie sobie dostępności DDR5 w dniu premiery nowych procesorów. Kiedy pojawi się na rynku kompatybilny sprzęt, są szanse, że ludzie w dobie ogólnoświatowych niedoborów zwyczajnie wykupią całe nakłady. To z kolei może doprowadzić do sytuacji, którą od wielu miesięcy obserwujemy na rynku kart graficznych, czy która przy premierze konsol nowej generacji doprowadzała wielu do szewskiej pasji.

Niestety żyjemy w czasach, gdzie tego typu praktyki są postrzegane przez wielu nie tylko jako okazja do ulepszenia sprzętu, ale też zarobku. Tak zwani spekulanci spróbują zarobić nawet na systemie Windows 11, więc korzystając z problemów z podażą, mogą też skierować swoje lepkie łapki na nowe technologie.

