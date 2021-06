Procesory Xeon Sapphire Rapids z HBM Intela to pewniak

Serwerowe procesory są czymś, co choć niespecjalnie nas interesuje, to pozwala podejrzeć możliwości firmy na poletku CPU. Tym razem nowe światło padło procesory Xeon Sapphire Rapids z HBM Intela, które doczekały się wyznaczenia oficjalnej daty premiery.

Intel podczas imprezy ISC 2021 wyjawił, że procesory Xeon Sapphire Rapids doczekają się specjalnego wariantu SPR-HBM, czyli wersji z pamięciami HBM pod koniec 2022 roku. Firma zaznaczyła przy tym, że będą ogólnodostępne dla klientów, a nie specjalnymi wydaniami CPU dla konkretnych firm. Wcześniej więc możemy liczyć na premierę „zwyczajnych” Xeonów Sapphire Rapids, korzystających wyłącznie z pamięci DDR5.

Firma Intel poinformowała AnandTech, że jest zaangażowana w udostępnianie Sapphire Rapids z obsługą HBM wszystkim klientom korporacyjnym i dostawcom serwerów. Te wersje ukażą się po premierze głównej Sapphire Rapids i będą oferować kilka interesujących konfiguracji. Rozumiemy przez to, że SPR-HBM będzie dostępny w specjalnej konfiguracji z gniazdami. — AnandTech.

Xeon Sapphire Rapids z HBM

Oficjalne informacje można na tym skończyć, ale od czego są plotki? Wedle nich procesory Xeon Sapphire Rapids będą mogły obsługiwać do 64 GB pamięci HBM2e. Pewne jest jednocześnie, że HBM2e będzie mogło współpracować z procesorem razem z DDR5, zapewniając duży bufor dla symulacji obliczeniowych na dużą skalę, a w tym obliczeń opartych na sztucznej inteligencji.

Udostępniony przez Intela slajd z prezentacji przypomina nam, że Xeony 4. generacji będą zapewniały wsparcie interfejsu PCIe 5.0, CXL w wersji 1.1, a względem poprzedników otrzymają całą masę ulepszeń pod kątem bezpieczeństwa i optymalizacji. Co być może najważniejsze (obok wsparcia HBM), te procesory serwerowe będą posiadały wbudowany układ AMX do przyspieszania obliczeń związanych z SI.

Wsparcie HBM jest z kolei ogromną zmianą, bo tej pamięci Xeony nigdy nie wspierały, co tyczy się też CLX. Same w sobie mają oferować do 56 rdzeni fizycznych, czyli 112 wątków logicznych i wspierać ośmiokanałowe konfiguracje modułów pamięci operacyjnej.

