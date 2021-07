Technologia wokół człowieka: mówi Huawei w najnowszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju

Huawei opublikował nową edycję Raportu Zrównoważonego Rozwoju dotyczącego działań firmy w 2020 roku. Płynące z niego wnioski są jasne, to technologia jest dla człowieka, który musi znajdować się w jej centrum.

Technologia wokół człowieka i ekologii

Technologie powinny być zawsze skupione na człowieku, powinny im służyć w sposób, który szanuje ich prawa i gwarantuje świadomy wybór. To słowa Tao Jingwena, członka zarządu Huaweia. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu firmy i w zasadzie – tak powinno być. Po to tworzymy nowe technologie, aby ułatwiały nam życie. Nie może dojść do sytuacji, w której to człowiek będzie musiał podporządkować się technologii, którą sam stworzył.

Huawei chwali się też ekologicznym podejściem do biznesu. Firma stworzyła do tej pory cyfrowe rozwiązania energetyczne dla ponad 170 krajów i regionów świata, obsługując przy tym 1/3 populacji Ziemi. Wprowadzone rozwiązania zużyły do tej pory 325 mld kWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, co pozwoliło zredukować emisję CO2 o 160 mln ton.

W 2020 roku Huawei przy użyciu nowoczesnych technologii pomagał w 22 obszarach chronionych w 18 krajach na świecie.

Huawei inwestuje w edukację

Od 2008 roku Huawei zainwestował w programy edukacyjne ponad 150 mln dolarów. Skorzystało z nim 1,54 mln osób z ponad 150 krajów w ramach programów takich jak TECH4ALL, czy Seeds For The Future. W samym 2020 roku z programów takich jak Skills of Wheels, czy Connecting Schools wzięło udział ponad 200 szkół na całym świecie i ponad 60 tys. osób.

Firma zwraca uwagę na wykluczenie cyfrowe oraz równość technologiczną. Kobiety stanowią tylko 6% twórców oprogramowania i są cztery razy mniej skłonne do korzystania z technologii cyfrowych. Według obecnych danych, potrzeba aż 170 lat do zrównania ekonomicznej różnicy między kobietami, a mężczyznami.

W naszą działalność w Polsce od lat jest wpisane wspieranie lokalnego rynku pracy i umożliwianie rozwoju talentów ICT. Szczególnie skupiamy się na tych inicjatywach, które pozwalają walczyć z wykluczeniami w dostępie do edukacji, a także wspierają rozwój kobiecych talentów w branżach związanych z nowymi technologiami. Wierzymy, że inspirowanie młodych kobiet, pokazywanie im przykładów inżynierek i ekspertek, które odnoszą sukcesy w świecie wciąż jeszcze stereotypowo uznawanym za męski, pozwolą im wzmocnić pewność siebie i przekonanie o tym, że mogą bez przeszkód budować ścieżkę kariery w branży tech – mówi Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska.

