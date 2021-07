Domniemana data premiery Radeon RX 6600 XT od AMD

Doczekaliśmy się kolejnej plotki na temat kart graficznych AMD zapowiedzianych podczas CES 2021. Tym razem w grę wchodzi nieoficjalna data premiery Radeon RX 6600 XT, która została ujawniona przez kanały Coreteks i Moore’s Law is Dead na YouTube, powołujące się na to samo źródło.

Jeśli kartę Radeon RX 6600 XT od AMD znacie jak własną kieszeń, bo na jej temat przeczytaliście już całą masę artykułów, to dziś mam dla Was tylko dwa szczegóły. W innym przypadku odpowiedzi na nurtujące Was pytania znajdziecie poniżej. Tak więc, wedle nowych informacji data premiery Radeon RX 6600 XT została ponoć wyznaczona na pewien dzień w sierpniu. Znamy nawet jej domniemaną cenę, wynoszącą 399 dolarów.

Co do ceny pewności nie mamy, bo sama w sobie wydaje się wysoka i o 80$ niższa od ceny RX 6700XT, ale fakt, że oba źródła podzieliły się tą samą informacją w ciągu kilku godzin, nadaje całości dozy realizmu. Zwłaszcza że obaj YouTuberzy nie są ludźmi „znikąd”, bo już nie raz w przyszłości ujawnili na długo przed oficjalną premierą informacje, które okazały się prawdziwe. Oczywiście działa to też w drugą stronę, więc nie można im też wierzyć w stu procentach.

Swoją drogą, niedawno PowerColor potwierdził karty Radeon RX 6600 XT i RX 6600 na własnej stronie, z której modele szybko zniknęły. To sugerowało, że oba modele zadebiutują wspólnie, ale nowe informacje przeczą temu. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że Radeon RX 6600 XT najpewniej nie doczeka się wydania referencyjnego, a jego projekt, którego widzicie powyżej, to tylko grafika do celów promocyjnych.

Data premiery Radeon RX 6600 XT oznacza tylko formalność. O karcie wiemy już wszystko

Radeon RX 6600 XT może oficjalnie nie istnieć, ale na rynek trafiły już inne modele na bazie rdzenia graficznego Navi 23 wyprodukowanym w 7nm procesie, z którego ma korzystać. Mowa o modelu profesjonalnym Radeon Pro W6600, W6600M i mobilnym Radeon RX 6600M, które razem z przeciekami oraz raportami zapewniają nam wszystko, co musimy wiedzieć.

Tak więc, w grę na pewno wejdzie rdzeń Navi 23 XT w swojej pełnej konfiguracji, co obejmie 2048 procesorów strumieniowych i 8 GB pamięci GDDR6 na 128-bitowej magistrali w połączeniu z 32 MB Infinity Cache. Przełoży się to na 256 GB/s przepustowość. Możemy być pewni, że zegary Radeon RX 6600 XT będą wysokie, ale TDP karty znajdzie się w stosunkowo niskim przedziale ~100-130W.

Jeśli chodzi o wydajność, Coreteks przewiduje, że RX 6600 XT będzie o ± 5% wydajniejszy od Radeona RX 5700 XT poprzedniej generacji oraz GeForce GTX 1080 Ti. Wcześniej poznaliśmy nawet szczegóły interfejsu, który zamiast PCIe 3.0×16, będzie mógł wykorzystywać PCIe 4.0×8. Warto też zaznaczyć, że do niedawna myśleliśmy, że na pokładzie RX 6600 XT znajdzie się tylko 32 jednostek ROP. To nieprawda. AMD potwierdziło pracownikowi TechPowerUp, że obok 128 jednostek TMU, znajdzie się również całe 64 ROP (jednostek renderujących).

