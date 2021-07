Firma Patriot w ogniu krytyki. Podmieniła układy dysku VPN100 na gorsze

Kupujecie produkt, ten oferuje to samo, ale składa się on z zupełnie czegoś innego względem obietnic producenta. Czujecie się oszukani? Jeśli tak, to dołączycie zapewne do bojkotu Patriota, jako że ta firma w tajemnicy podmieniła układy dysku VPN100.

W dobie Internetu i łatwego dostępu do informacji, dezinformacja zawsze ma krótkie nogi. Niektórzy jednak najwyraźniej tego nie rozumieją albo bagatelizują prawa konsumenckie, co już zaobserwowaliśmy w przypadku firmy ADATA, która to postąpiła w przeszłości podobnie do komentowanego dziś Patriota. Ten sprytnie podmienił konkretne układy na swoim dysku VPN100, czyli nośniku SSD na M.2, licząc na to, że nikt się nie zorientuje.

Czytaj też: 20-rdzeniowy procesor Intel Sapphire Rapids w Geekbench

Spryt marki okazał się jednak niewystarczający, bo może i dla większości użytkowników zdejmowanie pasywnego chłodzenia z nowego dysku jest ostatnie, o czym myślą, ale tak właśnie postąpił niejaki @Hexagonian, który następnie założył wątek Reddicie. Ten ukazuje nieścisłość firmy Patriot, która świadomie podmieniła kontroler Phison E12 na Phison E12S i początkowo 2-gigabajtowy pokład pamięci podręcznej DRAM na 512 MB układ.

Patriot wymienił układy dysku VPN100 bez informowania o tym klientów

Chociaż sprawa odbiła się głośnym echem w mediach branżowych, to oficjalna specyfikacja Patriot VPN100 nadal wprowadza kupujących w błąd. Odpowiedź firmy na to oszustwo? Dosyć zabawne, bo wedle supportu „firma nie jest w stanie aktualizować arkuszy specyfikacji produktów za każdym razem, gdy następuje zmiana komponentu”.

Czytaj też: JPEG XL zmniejszy ruch w światowym Internecie aż o 25-30%

Co z tego, że zdaje sobie sprawę, iż wprowadza ludzi w błąd, a także z tego, że wystarczyłoby zmienić kilka znaków, by uspokoić klientów? Firma nie ma takiego zamiaru i koniec kropka. Może trochę przesadzam z reakcją, o czym za chwilę, ale to po prostu nie tak, że kupując jasno określony produkt, otrzymujemy coś zupełnie innego. Świadomość kupujących bowiem wzrosła w ostatnich czasach.

Czytaj też: Pierwsze polecane chłodzenia dla procesorów Intel Alder Lake-S

Chodzi tu jednak tylko o przejrzystość i niewprowadzanie w błąd, bo okazuje się, że wydajność obu wersji VPN100 jest do siebie zbliżona, jak twierdzi serwis TechPowerUp. Solidnych dowodów na to wprawdzie nie ma, ale nawet jeśli w grę wchodzą identyczne możliwości, to zupełnie nic nie usprawiedliwia zachowania Patriota. Firma powinna po prostu grać jasno i fair.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News