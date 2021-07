Pierwsze polecane chłodzenia dla procesorów Intel Alder Lake-S

W dobie Internetu i ciekawskich ludzi trudno utrzymać cokolwiek w sekrecie. Zwłaszcza kiedy jest się firmą pokroju Intela, bo wtedy w dniu oficjalnej premiery ujawnienie informacji o nowym produkcie, to tylko formalne potwierdzenie wszystkiego, co wyciekło wcześniej. Podobną przyszłość można wieszczyć dla procesorów Intel Alder Lake-S.

Chociaż oficjalnie o Alder Lake-S nie wiemy zbyt wiele poza tym, że zadebiutują pod koniec bieżącego roku, oferując pierwszy raz w historii konsumencką platformę dla DDR5 oraz heterogeniczną strukturę rdzeni, to wycieki oraz plotki łączą się już w ciekawą, interesującą całość. Zwłaszcza że do sieci kilka dni temu trafiła opcja kupienia… gniazda Socket V, czyli LGA 1700, a dziś firma jasno poleciła swoje chłodzenia dla procesorów Intel Alder Lake-S.

Dla przypomnienia, bo to dosyć ciekawe, wspomniane gniazdo trafiło do sprzedaży na chińskim sklepie aukcyjnym Taobao w cenie około 20,5 złotych. Potwierdziło wtedy, że jego zaślepka jest kompatybilna nie tylko z LGA1700, ale też pewnym gniazdem LGA-18XX, który najpewniej zachowa format procesorów 35,5 x 45 mm, ale będzie (ponoć) przeznaczony do Intel Core 14. generacji, czyli Meteor Lake. Oficjalnie jednak LGA1700 jeszcze nie istnieje, a co dopiero płyty główne z chipsetem Intel z serii 600.

Firma Dynatron ogłosiła dumnie swoje polecane chłodzenia dla procesorów Intel Alder Lake-S

Jeśli już o tych płytach mowa, okazało się, że montaż chłodzenia na nich będzie wymagał adapterów, bo to będzie różniło się rozstawem śrubek oraz wysokością przylegania do procesora. Wedle przecieków Intel ma już dokładną specyfikację co do chłodzeń dla swoich nowych procesorów. Te ponoć będą wymagały dziur montażowych 78×78, a nie 75×75 mm, żeby uchronić ludzi przed montażem starych chłodzeń na nieodpowiedniej wysokości, bo teraz IHS procesora będzie wynosił nie 7.3, a 6.5 mm.

Jednak co ciekawe, amerykańska firma Dynatrom specjalizująca się w sprzęcie chłodzącym już dumnie ogłosiła, jakie poleca chłodzenia dla procesorów Intel Alder Lake-S. Mowa o Q5 i Q6, które są rzekomo kompatybilne z nowym gniazdem LGA1700 oraz Core 12. generacji. Producent wspomina o tym bezpardonowo, choć należy tutaj podkreślić, że oba modele są przeznaczone dla stacji roboczych i serwerów, a nie konsumenckiej/gamingowej serii Alder Lake-S.

