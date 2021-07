Jak mogą wyglądać dwa rdzenie graficzne kart Instinct MI200 Aldebaran od AMD?

Niejaki Locuza na swoim Twitterze postanowił odpowiedzieć na pytanie, jak mogłyby wyglądać dwa rdzenie graficzne kart Instinct MI200 Aldebaran. Właśnie tak, dobrze czytacie – AMD ma w planach wprowadzić na poletko graficzne połączenie dwóch GPU na jednym laminacie.

Ostatnio o tym produkcie słyszeliśmy gdzieś w połowie czerwca, kiedy to aktualizacja kernela Linuxa wskazała, że AMD w ramach architektury CDNA2 wprowadzi na rynek graficzne akceleratory z nie jednym, a przynajmniej dwoma GPU. AMD nigdy publicznie nie potwierdziło, że CDNA2 będzie projektem MCM, ale rynek zmierza w tę stronę, jako że ten sam kierunek obrał Xe-HP(C) Intela oraz Hopper firmy NVIDIA.

Czytaj też: AMD 4700S to jednak nie SoC Xboxa nowej generacji

Karty Instinct MI200 o nazwie kodowej Aldebaran wedle przecieków dołączą do nadchodzącej rewolucji MCM (Multi-Chip-Module), korzystając z nowej architektury CDNA2. Do tej pory docierały do nas plotki, że te modele będą posiadały przynajmniej dwa rdzenie graficzne (die0 oraz die1), co wspomniana aktualizacja kernela potwierdziła. Wedle przecieków rdzenie tych modeli będą produkowane w technologii 5 nm i choć z liczbą rdzeni nie zaszaleją na początku, to ich następcy mają sięgnąć po jeszcze więcej.

Dwa rdzenie graficzne kart Instinct Mi200 Aldebaran

Czytaj też: Procesory Intel Sapphire Rapids HEDT wyciekły na roadmapie

Brzmi to ciekawie i to nie bez powodu, bo podejście MCM zrewolucjonizowało rynek procesorów po premierze AMD Ryzen i to samo najpewniej będzie też czekać rynek kart graficznych, jeśli wszystko pójdzie dobrze. Poniżej możecie zobaczyć, jak mogłaby wyglądać dokładna struktura tych rdzeni MCM:

Ta konfiguracja MCM zawiera dwie matryce logiczne i osiem stosów pamięci HBM2E. Każda z dwóch matryc ma 4096-bitowy interfejs HBM2E, który komunikuje się z 64 GB pamięci (128 GB na pakiet). Każda z dwóch matryc logicznych (czy też chipletów) posiada ma po osiem „silników cieniowania” z 16 blokami CU każdy.

Czytaj też: Kod źródłowy WWW sprzedany w formie NFT za grube miliony

Jeśli założymy, że każdy Computing Unit posiada 64 procesory strumieniowe (SP), jedna matryca zaoferuje 8192 z nich, a dwie łącznie 16384 SP, co daje ponad trzy razy więcej w porównaniu do Navi 21, czyli obecnie najmocniejszego GPU w ofercie AMD. Wchodząc w szczegóły, każda matryca ma ponadto niezależny interfejs PCIe i XGMI. Premiera kart MI200 od AMD ma mieć ponoć miejsce jeszcze w tym roku.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News