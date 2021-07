Procesory Intel Sapphire Rapids HEDT wyciekły na roadmapie

Kilka lat temu Intel porzucił konsumencki segment HEDT, oddając wszystko w ręce Threadripperów AMD, ale szykuje powrót, który mają mu zapewnić procesory Intel Sapphire Rapids HEDT.

Ostatnimi przedstawicielami tego segmentu są ciągle procesory Intel Core i9-109X0X na LGA 2066 (Cascade Lake), które zadebiutowały przed dwoma laty. Jako układy produkowane na starej architekturze i 14 nm procesie technologicznym, są w porównaniu do Threadripperów AMD w tyle. To jednak zmieni się razem z premierą nowej rodziny.

Oczywiście nie można powiedzieć, że i9-10000X/E są jakimś żartem, bo choć proces produkcji w tym momencie to sugeruje, to piastujący pierwsze stanowisko w hierarchii Core i9-10980XE oferuje sporo… jak na Intela. Mowa bowiem o 18 rdzeniach i 36 wątkach, które rozkręcają się maksymalnie do 4,6 GHz taktowania. Cena? 4500 zł.

Procesory Intel Sapphire Rapids HEDT dopiero w 13. generacji Core?

Procesory Intel Sapphire Rapids HEDT będą następcami wspomnianych Core Cascade Lake. Te wedle najnowszej roadmapy oraz informacji udostępnionych przez Videocardz z tajemniczego źródła, zadebiutują w drugim kwartale 2022 roku. Serwis zaznacza jednak, że to nie pierwszy raz, kiedy otrzymuje informacje od tego samego źródła, a wcześniej niektóre z nich nie pokrywały się z rzeczywistością.

W premierę tej serii w drugim kwartale 2022 roku też nie ma co wierzyć w stu procentach, bo ponoć serwerowe procesory Sapphire Rapids (Xeon 4. generacji) zostały oficjalnie opóźnione o dwa kwartały. Pomijając jednak kwestie dat premier, procesory Intel Sapphire Rapids HEDT będą ponoć wyjątkowe, bo razem z nimi na rynku zadebiutuje platforma, porzucająca chipset „X” na rzecz W790.

Sugeruje to wspólną premierę z procesorami Raptor Lake, które również będą posiadać chipset z serii 700, ale Z700. Wskazuje to też jasno, że Intel nie zaoferuje platform HEDT w kolejnej generacji, bo nadchodzącej rodzinie Alder Lake (12. generacji), jako że zapomniał o niej w obecnie dostępnych Core 11. generacji. Niebiescy pozwolą tym samym AMD szaleć z Threadripperami 5000 na horyzoncie (premiera w II/III kwartale bieżącego roku).

Zostając jeszcze przy temacie procesorów Sapphire Rapids, warto wspomnieć, że niedawno Intel zapowiedział ich specjalne warianty na rynku serwerowym. Podczas ISC 2021 firma wyjawiła, że procesory Xeon Sapphire Rapids doczekają się specjalnego wariantu SPR-HBM, czyli wersji z pamięciami HBM pod koniec 2022 roku. Te zadebiutują nieco po zwyczajnych układach.

