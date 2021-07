AMD 4700S to jednak nie SoC Xboxa nowej generacji

Niepozorny układ SoC w postaci AMD 4700S ponownie zaskarbił sobie naszą uwagę. Tearz okazało się, że to, co do tej pory uznawaliśmy za sprzęt z Xboxa nowej generacji, ma tak naprawdę korzenie w konsoli Sony.

Jednak AMD 4700S to sprzęt z PlayStation 5

Nie bez powodu od razu uznaliśmy AMD 4700S za sprzęt z Xboxa, bo w przyszłości firma oferowała A9-9820 „Cato”, jako idealne rozwiązanie niesprawnych w 100% zestawów, które miały trawić do Xbox One. Jednak nieco ponad tydzień od premiery wystarczył, żeby ktoś zajął się sprawą tego SoC z uwagą, a tym kimś jest autor artykułu na Bodnara.

Ten miał przyjemność położyć swoje rączki na oryginalnym AMD 4700S i zdjąć z niego dosyć proste chłodzenie aktywne. Ujawniło to na spodzie obecność ośmiu układów pamięci GDDR6 SK Hynix, a na górze posmarowane pastą termoprzewodzącą APU. To wskazało jasno, że w grę w rzeczywistości jednak uszkodzony w kwestii graficznej układ z PlayStation 5, a nie Xbox Series S|X. Wcześniejsze błędne wnioski były spowodowane nie tylko fizycznym wyglądem, ale też obecnością kontrolera AMD A77E, który był obecny w A9-9820.

Wydajność i specyfikacja AMD 4700S

Na szczęście informacja dotycząca pochodzenia AMD 4700S nie jest jedyną, którą dla Was mamy. To samo źródło nie omieszkało przetestować tego sprzętu w akcji, potwierdzając, że wspominane 8 kości GDDR6 ma do zaoferowania szybkość transferu na poziomie 14 Gb/s. Z kolei bazujący na architekturze Zen 2 procesor z ośmioma rdzeniami i 16 wątkami jest taktowany zegarem 3,2 GHz, choć CPU-Z nie jest w stanie go rozpoznać.

Obecność GDDR6 sprawiła, że przepustowość okazała się lepsza w porównaniu do Intel Core i7-11700 sparowanego z DDR4-3200 i to znacząco. Widzicie to na porównaniu powyżej, a poniżej możecie podejrzeć możliwości zestawu w połączeniu z kartą graficzną Radeon 550, z którą 4700S jest domyślnie sparowany. W 3DMarku tradycyjnie sprzęt AMD wygrywa, ale porównanie dotyczy APU i7-11700, więc trudno się dziwić, że wyższość AMD 4700S pokazało też w grach z jednym wyjątkiem.

Sprzęt do grania to jednak nie jest, bo swoje przeznaczenie znaleźć powinien raczej w domowych zestawach typu Home Entertainment, czy prostego zestawu biurowego. Podkreśla to kompatybilność wyłącznie z kartami RX 500 i GeForce GTX 1000, których interfejs zostanie ograniczony do PCIe 2.0 x4. Szczegóły znajdziecie poniżej:

Zestaw AMD 4700S ma w sobie układ audio Realtek ALC897, skromny panel wyjść i podstawowe wyposażenie tradycyjnych płyt głównych, a więc 24-pinowe złącze zasilania ATX i 8-pinowe EPS, sześciokanałowy układ audio, port Ethernet RJ-45, dwa porty SATA i łącznie osiem portów USB, z czego trzy to USB 3.2 generacji 2, a jeden USB 3.2 Gen 1.

