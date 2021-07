Tak tanich kart graficznych nie było w Niemczech od lutego bieżącego roku

Dziś mamy dla Was kolejny rozdział obserwowania rynku GPU. Najnowsze dane wskazały, że tak tanich kart graficznych w Niemczech nie było od prawie pięciu miesięcy.

Informacje w formie jednoznacznego wykresu zapewnił nam ponownie 3DCenter z Niemiec, gromadzący informacje od 10 sklepów. To zresztą jedyne tak solidne analizy na przestrzeni miesięcy, w które możemy się zagłębić, więc choć trendu u naszych zachodnich sąsiadów nie należy porównywać z trendami na naszym rynku polskim, to lepszy taki podgląd na sprawę, niż żaden. Zwłaszcza że trend spadkowy cen kart graficznych utrzymuje się aż od połowy maja.

Wygląda na to, że nasi sąsiedzi mogą świętować upragniony miesiąc tanich kart graficznych w Niemczech

Wedle powyższego wykresu ceny modeli GeForce RTX 3000 sięgały w połowie maja 304% swojej ceny detalicznej, ale dziś można je kupić już „tylko” za 153% podbitkę względem MSRP. Podobnie sprawa ma się z kartami AMD Radoen RX 6000, które podlegają mniejszym podwyżkom, ale pomimo tego ich cena również spadła do poziomu 153% MSRP. Co ciekawe, znaczące braki podaży sprawiły, że w pierwszych trzech tygodniach czerwca ceny sprzętu AMD wzrosły, podczas gdy ceny GeForce leciały na łeb i szyję po równie imponującej hossie.

Chociaż ciągle nie brzmi to specjalnie dobrze, bo ciągle w Niemczech karty są o ponad 50% droższe, niż powinny być, to w rzeczywistości jest to najniższa cena od lutego tego roku. Co ważniejsze, rynek odnotował ponoć znaczną poprawę dostępności modeli RTX 3060 Ti i Radeon RX 6800, ale powrót do normalnych cen może nadal potrwać wiele tygodni, jako że sprzedawcy chętnie utrzymają wysokie ceny przez możliwie najdłuższy czas, aby ograniczyć straty na zwiększonych marżach.

Serwis Videocardz dodatkowo zgromadził wszystkie ceny kart zależnie od modelu i daty, co możecie podejrzeć powyżej. Mowa o cenach w euro, a jeśli spojrzycie na nasz rodzimy rynek, to ceny nowych modeli utrzymują się ciągle na tym samym poziomie. Wśród modeli używanych można jednak odnotować spadki cen, które powinny w ciągu następnych miesięcy (przez spadek atrakcyjności kryptowalut, karty RTX z serii LHR i nowe dostawy) powoli, ale skutecznie spadać. Przynajmniej na ten moment, bo kto wie, co przyniesie przyszłość?

