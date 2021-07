20-rdzeniowy procesor Intel Sapphire Rapids w Geekbench

Z bazy Geekbench wyciekł właśnie serwerowy procesor Intel Sapphire Rapids, który razem z resztą rodziny ma zadebiutować w drugim kwartale następnego roku. Co ciekawego pokazała nam więc ta ewidentnie wczesna wersja procesora Sapphire Rapids w Geekbench?

Zacznijmy może od tego, że Sapphire Rapids będzie architekturą przeznaczoną zarówno do procesorów serwerowych Xeon 4. generacji, jak i konsumenckiej platformy HEDT, o których możecie poczytać tutaj. Zaoferują wsparcie pamięci DDR5, nie wcześniej spodziewanie 64-, a 56 rdzeni w najlepszych konfiguracjach i przystaną przy ośmiokanałowym wsparciu pamięci. Pod koniec 2022 roku mają też doczekać się specjalnego wydania z pamięcią HBM2e do specjalnych zastosowań.

Procesor Intela Sapphire Rapids w Geekbench

Z kolei serwerowy procesor Intel Sapphire Rapids w Geekbench mówi nam… dosyć sporo, choć tradycyjnie w bazie danych nie jest jasno stwierdzone, że to ten dokładnie procesor. Jednak identyfikator (via @BenchLeaks) mówi jasno, z czym mamy tutaj do czynienia, zdradzając, że to układ Family 6 Model 143 Stepping 2. To jednak tylko drobne, nieważne szczegóły.

Najważniejsze jest to, że testowany CPU oferuje 20 i 40 wątków, a w tym teście został sprawdzony na referencyjnej platformie firmy Intel o nazwie kodowej VulcanCity, na której znalazł się też drugi procesor. System został wyposażony w 32 GB pamięci (najpewniej DDR5), ale o nieznanej częstotliwości.

Zegary procesora jednak znamy, a przynajmniej tak nam się wydaje, bo wedle Geekbench wynoszą częstotliwość podstawową na poziomie 1,5 GHz i 4,68-4,7 GHz wedle danych wyjściowych JSON. Czy możemy w to wierzyć? Najpewniej tak, jako że Sapphire Rapids pojawi się również jako konsumencki procesor HEDT, więc takich częstotliwości należy się w pewnym momencie spodziewać.

Warto brać je jednak z przymrużeniem oka. Nie to, co ujawnione pokłady pamięci podręcznej, która w przypadku tego układu Intel Sapphire Rapids sięga 75 MB pamięci podręcznej L3 i 40 MB pamięci podręcznej L2.

Nie jest dziwne, że obecnie ten 20-rdzeniowy procesor Sapphire Rapids działający w systemie dwuprocesorowym daje się pokonać systemowi z Ryzenem 9 5950X, który oferuje dwukrotnie wyższą wydajność wielordzeniową. Wydajność jednordzeniowa jest jeszcze gorsza, bo więcej mają do zaoferowania nawet 5-letnie mobilne CPU, ale to tylko wskazuje, że ta inżynieryjna próbka jest naprawdę, ale to naprawdę wczesna.

