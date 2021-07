NASA umieści sondę Lucy w kosmosie. Odegra nietypową rolę

W kapsule czasu NASA umieści pamiątkową tablicę zawierającą cytaty wybitnych osób, między innymi Alberta Einsteina czy teksty piosenek zespołu The Beatles.

Sonda Lucy, wystrzelona na rakiecie United Launch Alliance Atlas V, będzie pierwszą w historii misją mającą na celu zbadanie asteroid zwanych „trojańskimi”. Są to małe obiekty, które krążą wokół Słońca w dwóch grupach. Uważane są za pierwotne pozostałości po formowaniu się i ewolucji planet oraz Układu Słonecznego.

Nazwa statku kosmicznego pochodzi od skamieniałego przodka człowieka odkrytego w Etiopii w 1974 roku. Szkielet znaleziono w osadach mających 3,2 mln lat. Został znaleziony przez Donalda Johansona, paleoantropologa. Badacz nadał szkieletowi imię Lucy inspirując się utworem The Beatles, „Lucy in the Sky with Diamonds”.

Lucy jako pierwsza w historii zbada asteroidy trojańskie

Sonda okrąży Słońce sześć razy podczas swojej misji, a po jej zakończeniu będzie podróżować pomiędzy asteroidami trojańskimi a orbitą Ziemi przez miliony lat. Istnieje szansa, że ludzie w przyszłości podróżujący między planetami odnajdą Lucy i odkryją, że jest ona artefaktem z czasów, gdy ludzkość stawiała pierwsze kroki w eksploracji Układu Słonecznego.

Kapsuła czasu zawiera wiadomości od takich osób jak Albert Einstein, Carl Sagan, Martin Luther King Jr. i czterech członków zespołu The Beatles: Georga Harrisona, Johna Lennona, Paula McCartney’a oraz Ringo Starra. Tablica zawiera również obraz Układu Słonecznego aktualnego na dzień wystrzelenia Lucy i jej oryginalną trajektorię lotu między asteroidami.

Co ciekawe, nie jest to pierwszy taki lot, w którym NASA umieszcza pamiątkową tablicę z przesłaniem dla wszystkich, którzy mogą ją w przyszłości odnaleźć. W latach 70-tych XX wieku NASA rozpoczęło cztery misje: Pioneer 10 i 11 i Voyager 1 i 2. Na każdej z sond umieszczono taką tablicę.

