Test chłodzenia Noctua NH-U12S Redux

Noctua NH-U12S Redux to pierwsze chłodzenie z serii Redux od tego znanego producenta. W domyśle ma to być tańsza konstrukcja, która nadal będzie oferowała bardzo dobrą wydajność. Czy rzeczywiście testy to potwierdzą?

Zawartość opakowania Noctua NH-U12S Redux

Chłodzenie otrzymałem w szarym kartonie. Dodatków nie ma zbyt dużo, bo tak naprawdę otrzymujemy:

instrukcję,

zestaw montażowy,

dwa klipsy na wentylatory.

Producent oszczędził więc między innymi na dodatkach. Sama pasta Noctua NT-H1 została nałożona bezpośrednio na chłodzenie. Szkoda jednak, że nie jest to wydajniejsza NT-H2. Jeśli potrzebujecie większą ilość dodatków to możecie dokupić zestaw Noctua NA-FK1 Redux, o którym w dalszych akapitach.

Specyfikacja Noctua NH-U12S Redux

Chłodzenie ma wymiary 158 x 125 x 71 mm i waży 755 g. Jest to więc niewysoka i stosunkowo cienka konstrukcja. Bez problemów powinna więc wejść do większości obudów, a także nie powinno być problemów z pamięciami RAM. Producent zastosował cztery 6 mm ciepłowody oraz podstawkę wykonaną idealnie na lustro. Noctua nie podaje tutaj TDP chłodzenia, ale korzysta z NSPR, które wynosi 129. Warto też wspomnieć o jakości wykonania, która jest typowa dla Noctuy, czyli świetna. Naprawdę nie mam do czego się przyczepić i mając chłodzenie w rękach czuć, że wykorzystane materiały są najwyższej jakości.

Dołączony wentylator to 120 mm konstrukcja NF-P12 redux-1700 PWM. Maksymalna prędkość to 1700 RPM, ciśnienie 2,83 mmH2O, przepływ powietrza 120,2 m^3/h, głośność 25,1 dBA. Minimalne obroty to 450 RPM. Wentylator ma także PWM, a zastosowane łożysko to SSO. Wentylator ma też nałożone podkładki antywibracyjne. Powinien więc dobrze sprawdzić się z testowanym chłodzeniem.

Wygląd i montaż Noctua NH-U12S Redux

Montaż jest naprawdę prosty. Instrukcja bardzo dobrze go wyjaśnie i w przypadku platformy LGA1200 zajmuje on bardzo mało czasu. Wystarczy zamontować backplate, nałożyć nakrętki i przykręcić płytki montażowe. Następnie nakładamy pastę (albo korzystamy z już nałożonej) i całość przykręcamy.

Noctua w NH-U12S Redux zrezygnowała z typowych dla siebie kolorów i całość jest srebrno-szara. Wygląda to dobrze, choć nie porywa. W obudowie z oknem całość zniknie, ale jeśli nie zależy Wam na ARGB to powinniście być zadowoleni.

Zebrane najważniejsze parametry Noctua NH-U12S Redux

Wymiary: 158 x 125 x 71 mm

Waga: 755 g

NSPR: 129

Rodzaj wentylatora: 120 mm

Maksymalna wentylatora: 1700 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: 120,2 m^3/h

Maksymalne ciśnienie: 2,83 mmH2O

Maksymalna głośność: 25,1 dBA

Kompatybilność z podstawkami: Intel LGA2066, LGA2011-0 & LGA2011-3 (Square ILM), LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150 & AMD AM4

Gwarancja: 6 lat

Cena: ok. 240 zł

Ciekawy dodatek w postaci Noctua NA-FK1 Redux

Noctua udostępniła też ciekawy dodatek w postaci NA-FK1 Redux. Tutaj w zestawie otrzymujemy:

dodatkowy wentylator,

klipsy montażowe,

NA-YC1 (kabel typu Y),

2x NARV14 (adaptery L.N.A.).

Ilość dodatków jest już większa, z czego najważniejsze to dodatkowe śmigło, które możecie zamontować na chłodzeniu. Miłośnicy ciszy docenią też adaptery L.N.A., które obniżają maksymalną prędkość wentylatorów. Jeśli więc potrzebujecie zwiększyć wydajność chłodzenia albo zależy Wam na adapterach to warto dokupić ten zestaw. Jego cena wynosi ok. 80 zł, więc niestety ale tanio nie jest.

Platforma testowa Procesor Intel Core-i5 11700K Pasta Noctua NT-H1 Panel Scythe Kaze Master II Płyta główna Z590 Aorus Pro AX Pamięć RAM Aorus RGB 2x 8 GB 4800 MHz Dysk Adata SU800 256 GB M.2 Karta graficzna Asus GTX 1650 ROG Strix OC Zasilacz be quiet! Dark Power Pro P11 1200W Monitor AOC G2868PQU

Testy Noctua NH-U12S Redux

Uzyskane wyniki są bardzo dobre. Noctua NH-U12S Redux poradziła sobie z procesorem i7-11700K (działał on pod obciążeniem z taktowaniem 4,6 GHz i napięciem ok. 1,23 V – domyślne ustawienia na płycie). Jedynie przy jednym wentylatorze na 800 RPM robi się już trochę zbyt gorąco i trzeba podnieść obroty albo dołożyć dodatkowe śmigło. Natomiast jeśli macie to CPU to spokojnie chłodzenie sobie z nim poradzi.

Na maksymalnych obrotach jest głośno, w szczególności przy dwóch wentylatorach. Natomiast na 1200 RPM jest już cicho, a na 800 RPM nawet przy dwóch wentylatorach nie usłyszycie chłodzenia.

Test Noctua NH-U12S Redux – podsumowanie

Noctua NH-U12S Redux to dosyć droga konstrukcja, w szczególności jeśli dodamy do tego NA-FK1 Redux. Producent starał się obniżyć cenę poprzez mniejszą ilość dodatków czy pastę nałożoną na cooler, ale i tak całość wychodzi dosyć drogo. Uważam jednak, że mimo to warto zainteresować się testowaną konstrukcją.

Jej ogromną zaletą jest świetna jakość wykonania i na pewno wsparcie producenta dla kolejnych podstawek. Noctua potrafi oferować zestaw montażowy dla chłodzeń sprzed nawet 10 lat, więc tutaj nic się nie zmieni. NH-U12S Redux poradził sobie z i7-11700K, więc wydajność jest naprawdę niezła. Możecie ją poprawić poprzez dokupienie dodatkowego wentylatora. Wtedy też w komplecie otrzymacie adapter L.N.A., który ograniczy maksymalne obroty – przyda się, jeśli zależy Wam na cichej pracy.

Jeśli więc szukacie znakomitej jakości i dobrej wydajności chłodzenia na lata, to zdecydowanie warto zaufać firmie Noctua. Nie pozostaje mi więc nic innego jak przyznać testowanemu produktowi dwa odznaczenia.

Za dostarczenie procesor Intel Core i7-11700K dziękuję sklepowi X-Kom.

