Przypadkowo opracowano plastik, którego słońce i tlen rozkłada w ciągu tygodnia

By uczynić przyszłość naszego świata lepszą obok porzucenia samochodów spalinowych musimy też zacząć radzić sobie z recyklingiem. Zwłaszcza tworzyw sztucznych, które, choć wniosły naszą cywilizację na nowy poziom, teraz zaczynają stawać się ogromnym problemem. Tego nie byłoby, gdyby każdy plastik, tak jak ten nowy, rozkładał się w tydzień „na słońcu”.

Rozwiązanie problemu z plastikiem jest teoretycznie proste – wystarczy przerzucić się z tego szkodliwego dla środowiska na nowoczesne alternatywy, które nie są takie problematyczne pod kątem rozkładu i recyklingu. Opracowano ich już całą masę, ale to nie oznacza, że każdy z nich ma w sobie potencjał pod kątem kosztów produkcji czy cech fizycznych.

Ten najnowszy plastik wyróżnia się na ich tle, bo jego największą wadą na ten moment wydaje się to… jak łatwo się rozkłada, ale i na to znajdzie się rozwiązanie.

Ten nowo opracowany plastik znika ze świata w zaledwie tydzień

Jak informuje PNAS, nowy plastik został opracowany przez Liang Luo z chińskiego Huazhong University of Science and Technology. Ten wcale nie miał zamiaru go opracować, bo jego głównym celem było stworzenie zaawansowanego czujnika chemicznego. Praca doprowadziła go do stworzenia nowatorskiej błony polimerowej, która potrafi zmieniać kolor w odpowiedzi na poziom pH.

Ten nowy plastik zawdzięcza swoje właściwości unikalnej strukturze molekularnej materiału z łańcuchami monomerów, które nadają mu głęboki czerwony kolor i pozbawiają go w momencie, kiedy wiązania zostaną zerwane. Dzięki eksperymentom swojego zespołu, Luo odkrył, że ciemnoczerwony kolor plastiku szybko zniknął, a ten rozpadł się po kilku dniach spędzonych na słońcu.

Rozerwanie tych wiązań jest powszechnym celem badań nad lepszym recyklingiem tworzyw sztucznych, co oznacza tyle, że naukowiec przypadkowo stworzył obiecującą, przyjazną dla środowiska wersję tego materiału. Sama struktura molekularna tego plastiku oznacza, że ​​nie nadaje się do użycia w butelkach po napojach czy torbach na zakupy, ponieważ jako materiał funkcjonalny jest stabilny tylko w ciemności i bez dostępu do tlenu.

Te połączenie aktywuje u niego proces rozkładu, który nie generuje żadnej formy szkodliwych dla środowiska produktów, co oznacza też brak fragmentów mikroplastiku. Produktem ubocznym procesu jest jedynie naturalnie występujący kwas bursztynowy, który potencjalnie może zostać poddany recyklingowi do zastosowań komercyjnych w farmaceutykach lub żywności.

Finalnie więc ten nowy plastik może znaleźć zastosowanie w elastycznej elektronice lub smartfonie, gdzie byłby odizolowany od powietrza i światła podczas eksploatacji. Po zakończeniu żywotności sprzętu plastik szybko pożegnałby się z tym światem i choć brzmi to obiecująco, to komercjalizacja tego materiału jest wciąż odległa. Prace nad nim jednak ruszyły, a szczegóły możecie przeczytać w Journal of the American Chemical Society.

