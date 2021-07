Nowy rosyjski myśliwiec ujawniony. Spójrzcie na prototyp Suchoj Checkmate

Przed kilkoma dniami nowy myśliwiec Rosji pojawił się na pierwszych teaserach i zgodnie z zapowiedziami, właśnie doczekaliśmy się jego prezentacji w pełnej krasie. Dokładnych szczegółów wprawdzie nie ujawniono, ale wszystko to, co najważniejsze, już doskonale znamy.

Kiedy ujawniono nowy rosyjski myśliwiec?

Prezentacji nie ominął nie kto inny, jak 68-letni prezydent Rosji, Władimir Putin, który osobiście przyjrzał się mu przed oficjalnym ujawnieniem w towarzystwie szefa firmy Rostec oraz dyrektora UAC. Samo ujawnienie nowego rosyjskiego myśliwca całemu światu miało miejsce nieco później podczas wydarzenia MAKS-2021 International Aviation and Space Salon tuż przy Moskwie (via APNews).

Nowy rosyjski myśliwiec widoczny na zdjęciach jest dopiero prototypem, który w finalnej wersji będzie pełnoprawnym lekkim myśliwcem 5. generacji z pojedynczym silnikiem odrzutowym. Swoją wyjątkowość zawdzięcza przede wszystkim temu, że jest jedynym myśliwcem tego typu, który powstał w Rosji i trudno się temu dziwić. Unikalność zapewniają mu bowiem konstrukcyjne rozwiązania Stealth, których brakuje innemu lekkiemu myśliwcowi rosyjskiemu – MiG-35 tej samej klasy wagowej.

Co potrafi nowy rosyjski myśliwiec „Checkmate”?

Określany mianem Checkmate prototyp tego rosyjskiego myśliwca 5. generacji doczekał się ujawnienia kluczowych informacji na temat swoich możliwości. Nie zabrakło oczywiście określeń pokroju tych o „połączeniu innowacyjnych rozwiązań oraz technologii”, czy „wysokiej wydajności lotu”. Sam prezydent Rosji rozpoczął wspomniane wydarzenie słowami, że „lotnictwo rosyjskie ma wspaniały potencjał na rozwój”, a sam myśliwiec, który nie doczekał się jeszcze nazwy jest godnym konkurentem dla odpowiedników 5. generacji innych państw.

Znacznie więcej dokładnych informacji dostarczają nam wzmianki z rosyjskiej telewizji, gdzie podawano, że myśliwiec „będzie chwalił się 1500-kilometrowym promieniem bojowym, największym stosunkiem ciągu do masy, skróconym startem i lądowaniem, ponad siedmioma tonami ładunku bojowego”. To ostatnie skomentowano słowami, że to „absolutny rekord dla myśliwców tej klasy”.

Wyjawiono też, że nowy rosyjski myśliwiec Checkmate rozpocznie loty testowe w 2023 roku, a do produkcji trafi przed 2026 rokiem, w którym to mają rozpocząć się dostawy. Wiemy ze źródeł CNN, że ten myśliwiec rosyjskiej firmy Sukhoi będzie najpewniej nastawiony nie tylko na operowanie w Siłach Powietrznych Rosji, ale też innych państw przez swoje nastawienie na eksport i chęć współpracy pod kątem militarno-technicznych umów z innymi krajami.

