Jak karta graficzna może się przyczynić do kontrolowania fuzji jądrowej?

Naukowcy z Uniwersytetu w Waszyngtonie, którzy opisali swoje dokonania na łamach Review of Scientific Instruments, prowadzili badania w zakresie fuzji jądrowej. Pomogła w nich… karta graficzna.

Fuzja jądrowa zachodzi w obrębie gwiazd, wliczając w to Słońce. Za sprawą tego zjawiska dochodzi do zderzania jąder atomowych, co prowadzi do ich syntezy i uwalniania ogromnych ilości energii. Problemem pozostaje jednak brak możliwości dokładnej kontroli tego procesu. Badacze ze Stanów Zjednoczonych postanowili wykorzystać w tym celu kartę graficzną, która służy do sterowania prototypowym reaktorem fuzyjnym.

W przypadku plazmy potrzebny jest wysoki poziom szybkości i precyzji, ponieważ ma ona tak złożoną dynamikę, że rozwija się z bardzo dużą prędkością. Jeśli nie możemy za nią nadążyć, lub jeśli źle przewidzimy zachodzące reakcje, to mają one paskudny zwyczaj błyskawicznego zmierzania w bardzo złym kierunku. […] W naszym laboratorium pracujemy nad opracowaniem metod aktywnego utrzymywania plazmy tam, gdzie chcemy, w bardziej dynamicznych systemach. Chris Hansen, Uniwersytet w Waszyngtonie

Prototypowy reaktor zaprojektowany przez naukowców z Uniwersytetu w Waszyngtonie samodzielnie generuje pola magnetyczne wewnątrz plazmy. W efekcie jest on tańszy i mniejszych rozmiarów od innych reaktorów, które wykorzystują zewnętrzne pola magnetyczne. Za jego sprawą plazma może zostać rozgrzana do około 1 miliona stopni Celsjusza.

Karta graficzna NVIDIA Tesla okazała się kluczowa w projekcie związanym z fuzją jądrową

Jest to zbyt niska wartość od potrzebnej do przeprowadzenia fuzji jądrowej, ponieważ w tym przypadku konieczne byłoby podgrzanie plazmy do około 150 milionów stopni Celsjusza. Uzyskiwane przez Amerykanów temperatury są jednak wystarczające do sprawdzenia, czy ich rozwiązanie ma rację bytu.

Wcześniej członkowie zespołu badawczego korzystali z wolniejszych bądź mniej intuicyjnych technologii, aby programować systemy sterowania. W związku z tym naukowcy postanowili zmienić podejście i skierowali swoją uwagę na kartę graficzną NVIDIA Tesla. Co ciekawe, ta została zaprojektowana z myślą o tzw. uczeniu maszynowym. Z jej wykorzystaniem badacze byli w stanie dostroić to, w jaki plazma dostaje się do reaktora. W bardziej długofalowej perspektywie mogłoby to umożliwić ustalenie elementów koniecznych do prowadzenia fuzji jądrowej w kontrolowanych warunkach.

