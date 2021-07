NVIDIA szykuje ustawienie Ultra Quality w DLSS 2.2.9

Rozwój technologii DLSS trwa w najlepsze. Jak wskazują odkrycia na Reddicie i Twitterze, NVIDIA szykuje już nowe ustawienie Ultra Quality w DLSS, które sprawi, że grafika będzie jeszcze lepsza.

Wczoraj zapowiedziano, że technologia NVIDIA zawitała do kolejnego wielkiego tytułu i zawita do jeszcze większego, na którego premierę jeszcze czekamy. Obok Reflex i Ray-Tracingu w czasie rzeczywistym nie brakowało funkcji DLSS, czyli (Deep Learning Super Sampling), która pozwala zwiększyć rozdzielczość obrazu przy pomocy odłamu sztucznej inteligencji.

NVIDIA oddała w nasze ręce technologie DLSS, która eliminuje problem niskiej wydajności kart graficznych, skalując obraz do wyższych rozdzielczości z zachowaniem wyższego poziomu płynności razem z premierą kart GeForce RTX 2000. W pierwszej wersji DLSS nie był aż tak wyjątkowy, ale przy przejściu do 2.0, stał się jedną z najlepszych technologii graficznych, tuż obok Ray-Tracingu w czasie rzeczywistym.

Ultra Quality w DLSS 2.2.9, czyli jeszcze wyższa jakość z inteligentnego skalowania

Jak tu bowiem inaczej określić funkcję, która umożliwia granie w niektóre gry w 4K i 60 FPS? Tak – to na Cyberpunk 2077 wskazujemy. Jednak taka zabawa w inteligentne skalowanie rozdzielczości nie jest kluczem wyłącznie do wyższej płynności, ale też jakości obrazu, co wykazano w niektórych grach. Tak – sztuczne skalowanie ekranu DLSS niekiedy owocowało lepszą jakością grafiki w porównaniu do tej zwyczajnie wyrenderowanej.

Dlatego też ciekawie zapowiada się ustawienie Ultra Quality w DLSS, które zauważono właśnie w wersji 2.2.9 w dokumentacji silnika Unreal Engine 5. Najpewniej trochę na jej wsparcie w grach poczekamy, ale czekać jest zdecydowanie na co. Tak jak dotychczasowy, najwyższy tryb dla jakości (Quality) renderuje grę w 66,6% natywnej rozdzielczości, tak w Ultra Quality w granicy około 77%, co będzie stanowić odpowiedź na FSR od AMD.

Powyżej możecie nawet podejrzeć różnice jakości renderowanego obrazu w porównaniu DLSS 2.2.9 do starszego DLSS 2.1.66 i obecnie najnowszej wersji 2.2.6, którą można znaleźć od kilku dni w Rainbow Six Siege, czy Lego Builder’s Journey. W skrócie jednak, Ultra Quality w DLSS zapewni nam najwyższy poziom jakości graficznej przy możliwie najmniejszym wzroście płynności z pozostałych trybów.

