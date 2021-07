Obserwatorium Arecibo doczeka się nowego teleskopu. Co wiemy na jego temat?

Przed siedmioma miesiącami doszło do prawdziwej katastrofy dla świata astronomii. Słynne obserwatorium Arecibo dosłownie się zawaliło, przekreślając plany tamtejszych astronomów.

Nieczynna obecnie placówka znajduje się na terenie Portoryko, a tamtejszy radioteleskop nosił w latach 1963-2016 miano największego na świecie. Pierwsze problemy z jego kondycją odnotowano w sierpniu ubiegłego roku, podczas gdy upadek wiszącej konstrukcji nastąpił kilka miesięcy później, w grudniu.

Tracy Becker z Southwest Research Institute w San Antonio nie jest przekonana, jaki będzie ostateczny kształt następcy legendarnego instrumentu. Mamy natomiast pewność co do jego obecnej nazwy: Next Generation Arecibo Telescope. Według Becker istnieje możliwość, że końcowy wygląd nowego teleskopu będzie zupełnie odmienny od poprzedniej wersji, ale równie prawdopodobny wydaje się scenariusz, w którym będzie on garściami czerpał od poprzednika.

Amerykańska National Science Foundation sondowała już potencjalne opcje związane z rozwojem Obserwatorium Arecibo. Agencja nie zobowiązała się jednak do odbudowy teleskopu czy też przekazania funduszy na stworzenie podobnego projektu. Szacuje się, iż wymagałoby to nakładów rzędu 50 milionów dolarów. Co ciekawe, nawet połowa anten tworzących słynny teleskop mogła przetrwać grudniową katastrofę, dlatego mogłyby one zostać wykorzystane do odbudowy obserwatorium.

Obserwatorium Arecibo posiadała największych radioteleskop na świecie w latach 1963-2016

Next Generation Arecibo Telescope ma być instrumentem umożliwiającym prowadzenie badań z kilku różnych dziedzin. Innymi słowy, jego projektanci chcieli uniknąć specjalizowania teleskopu w którymś z trzech głównych kierunków. Pierwszym krokiem w planowaniu budowy nowego sprzętu było wymyślenie, co obiekt następnej generacji powinien oferować.

W obecnym kształcie projekt zakłada, że Next Generation Arecibo Telescope będzie wyposażony w wydajny system radarowy. Wśród kluczowych cech wymienia się też możliwość skierowania instrumentu w stronę centrum Drogi Mlecznej, co będzie wymagało jego odpowiedniej zwrotności. Nowy teleskop miałby też posłużyć nie tylko do obserwacji kosmicznych skał, ale również śmieci krążących po orbicie okołoziemskiej. Największym problemem wydają się jednak pieniądze… a raczej ich brak.

