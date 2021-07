Rozwiązano największy problem sodowych akumulatorów. To szansa na tanie magazyny energii

Jeśli chcemy oprzeć swoją przyszłość na elektryczności, to musimy dążyć nie tylko do coraz lepszych form jej pozyskiwania, ale też magazynowania, z czym mamy najwyraźniej największe problemy. Dziś jednak poczyniono w tym kierunku ważny krok, pokonując problem sodowych akumulatorów.

Tanie magazyny energii jako klucz do elektrycznej ery

Magazyny energii pozwalają nie tylko zmagazynować nadwyżki energii pochodzące z elektrowni bazujących na źródłach odnawialnych, czyli tych z natury nieciągłych w swojej wydajności, ale też zabezpieczyć się na wypadek „gorszych czasów”. Zarówno pod kątem jej wykorzystywania, jak i generowania, jeśli akurat zużywamy więcej energii w domostwie albo sama elektrownia mierzy się z niesprzyjającą pogodą.

W domach rozległy magazyn energii pozwoliłby nam na większą oszczędność bez potrzeby przekazywania energii do sieci publicznej, a przy większych farmach straty energetyczne byłyby znacznie mniejsze. Nie bez powodu bowiem próbuje się łączyć wielkie instalacje z np. systemami produkującymi wodór z użyciem elektryczności, czy opracowuje pomysły pokroju wielkich bloków betonowych wznoszonych na dźwigach.

Nowe osiągnięcie na poletku sodowych akumulatorów zwiastują dostęp do tanich magazynów energii

Sodowe akumulatory (z angielskiego molten salt battery) znacząco przewyższają tradycyjne akumulatory litowo-jonowe obecne w samochodach, laptopach czy telefonach, ale do tej pory dręczyło je wiele problemów. Jednak teraz naukowcy z Sandia National Laboratories (via EurekAlert) opracowali nowy projekt tych sodowych akumulatorów, który rozwiązuje wiele z tych problemów i przekuli go na coś rzeczywistego, demonstrując swój działający sodowy akumulator.

Najważniejszą zaletą sodowych akumulatorów jest ich znacznie niższa cena w porównaniu do akumulatorów litowo-jonowych. W nich utrzymuje się elektrody utrzymywane w stanie stopionym za pomocą wysokich temperatur, które to do tej pory były ogromnym problemem.

Pracowaliśmy nad obniżeniem temperatury pracy stopionych akumulatorów sodowych do jak najniższego fizycznie możliwego poziomu. Obniżenie temperatury akumulatora wiąże się z kaskadowymi oszczędnościami. Można użyć tańszych materiałów. Akumulatory wymagają mniej izolacji, a okablowanie łączące wszystkie akumulatory może być znacznie cieńsze. – mówi Leo Small, główny badacz projektu.

Zwykle te sodowe akumulatory (najczęściej sodowo-siarkowe), nad którymi pracuje się na całym świecie pracują w temperaturze od 270 do 350°C, które zespół obniżył do zaledwie 110 stopni Celsjusza. To wymagało znaczących przeróbek wykorzystywanej chemii, która w niższej temperaturze nie radziła sobie lepiej. Dlatego w tym rewolucyjnym projekcie wykorzystano ciekły metaliczny sód i tak zwany katolit w formie mieszanki jodku sodu i chlorku galu oddzielone ceramicznym separatorem.

Gdy akumulator oddaje swoją energię, zachodzą w nim reakcje chemiczne, w wyniku których powstają jony sodu i elektrony, które przechodzą przez separator i wytwarzają po drugiej stronie stopioną sól jodkową. Ten mechanizm sprawdzono w ciągu ośmiu miesięcy testów w laboratorium, w których był ładowany i rozładowywany ponad 400 razy pod napięciem 3,6 wolta, czyli ponoć o ~40% wyższym, niż zwykle w przypadku akumulatorów tego typu. To z kolei bezpośrednio rzutuje na wyższą gęstość energetyczną.

Na te rewolucyjne sodowe akumulatory jednak poczekamy, bo na ten moment wykorzystuje się w nich 100-razy droższy chlorek galu, a nie sól kuchenną, która powinna być na jego miejscu. Rozwój i komercjalizacja ma trwać od 5 do 10 lat.

