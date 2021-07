Specjalne opony dla elektrycznych samochodów od Pirelli. Oto P Zero HL

Jak myślicie, czym dokładnie wyróżniają się specjalne opony dla elektrycznych samochodów? W przypadku felg sprawa jest prosta i sprowadza się do możliwie najlepszej aerodynamiki, ale opony? Co dokładnie zgotowało więc dla nas Pirelli w ramach P Zero HL?

Włoska firma Pirelli jest najbardziej kojarzona ze sportowych opon, które trafiają do bolidów Formuły 1, ale też tych zwyczajnych z wyższej półki do spotkania w droższych motocyklach i samochodach osobowych. Nic jednak dziwnego, bo ten międzynarodowy producent opon z siedzibą w Mediolanie we Włoszech ma już na karku prawie 150 lat, więc jego doświadczenie z produkcji i projektowaniu opon jest ogromne. Zabawa z BEV jest z kolei czymś nowym więc jak Pirelli rozwiązało tę kwestię?

Opony dla elektrycznych samochodów od Pirelli

Niedawno firma ogłosiła specjalne opony P Zero HL, które po raz pierwszy zostaną wykorzystane w elektrycznym sedanie Lucid Air w drugiej połowie bieżącego roku. Ten jest jedną z największych konkurencji dla Modelu S Tesli, co bezpośrednio wskazuje, że jedna z jego największych zalet sprowadza się do aerodynamiki oraz zasięgu na jednym ładowaniu, w którym same opony mają sporo do powiedzenia.

Opony P Zero HL od Pirelli, które powstały w ścisłej współpracy z Lucid Motors, są ponoć w stanie wytrzymać o 20% większą wagę w porównaniu ze standardową oponą i o 6-9% niż opony XL z dodatkowym obciążeniem w tym samym rozmiarze. Wszystko po to, aby sprostać nowym wymaganiom i standardom osiągów pojazdów elektrycznych.

Poszukiwanie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych zawsze znajdowało się w samym sercu działalności Pirelli. Uwaga, jaką poświęcamy wszystkim nowym formom zrównoważonej mobilności, prowadzi nas teraz do technologii, która jest w stanie przewidzieć przyszłe wymagania producentów samochodów dotyczące ich nowych pojazdów elektrycznych i hybrydowych, które coraz częściej wymagają specjalistycznych opon. – powiedział Pierangelo Misani z Pirelli.

Wchodząc w szczegóły, P Zero HL skorzystają z technologii Elect Pirelli, która zapewnia niski opór i hałas toczenia, aby zwiększyć zasięg oraz wyższy komfort jazdy. Ich skład sięgnie po mieszankę gumy zaprojektowaną pod kątem przyczepności, dzięki której opony będą radzić sobie lepiej z wyższym i natychmiastowym momentem obrotowym, którego zapewniają elektryczne układy napędowe. Z kolei dodatkowy nacisk na dużą nośność opon P Zero HL sprawi, że ​​te będą w stanie wytrzymać ciężar ciężkiego zestawu akumulatorów.

