UPC połączy sie z Play? Iliad składa ofertę

Iliad, właściciel sieci Play, poinformował o złożeniu oferty zakupu 100% akcji UPS Polska. Czy czeka nas kolejny gigant na polskim rynku?

Play i UPC razem. Oferta złożona

Grupa Iliad, właściciel sieci Play, złożyła wstępną ofertę nabycia 100% akcji UPC Polska, należących do LIberty Global. W komunikacie czytamy, że rozmowy są w toku, a Iliad nie może zagwarantować ich pomyślnego wyniku. Jak informuje Urszula Zielińska z parkiet.com, wartość transakcji ma wynieść 7,3 mld złotych.

Iliad poinformował też o zamiarze wykupienia akcjonariuszy mniejszościowych i wycofania akcji Iliad z obrotu giełdowego. Jeśli wezwanie publiczne nie przyniesie skutku, ruszy mechanizm przymusowego wykupienia akcji.

Czytaj też: Seria Motorola Edge 20 właśnie zadebiutowała! Co oferują nowe urządzenia klasy premium?

Po co Play UPC?

Oferta konwergentna to dzisiaj marzenie każdego operatora na polskim rynku. Play co prawda taką ma, ale brakuje mu bazy klientów. Wyjścia z tej sytuacji są dwie. Bazę klientów można zbudować, co będzie trwało długie lata, albo też można bazę klientów kupić.

Doniesienia o możliwym zakupie UPC krążą po rynku w zasadzie od kilku lat. Do zakupu przymierzany był T-Mobile oraz właśnie Play.

Na koniec 2020 roku UPC miał 1,525 mln klientów, którzy korzystali z ponad 3,267 mln usług. Z kolei w zasięgu usług UPC było ponad 3,635 mln adresów w Polsce.

Play chwali się wynikami finansowymi

Przy okazji komunikatu o złożeniu oferty zakupu UPC, Play pochwalił się wstępnymi wynikami finansowymi za I połowę 2021 roku. Mamy w nich wzrost przychodów z usług mobilnych o 8% oraz zaskakująco duży wzrost liczby klientów. Przypomnijmy, że w kwartalnych wynikach przenośności numerów Play jest bardzo mocno na minusie od wielu miesięcy. Tymczasem liczba klientów mobilnych wzrosła w I połowie 2021 roku o 145 tys., a klientów konwergentnych o 200 tys.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News