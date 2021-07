Cyfrowy Polsat znika z rynku. Powitajmy Polsat Box

Polsat potwierdza plotki dotyczące rebrandingu marek spółki. Polsat Box Go będzie nowym serwisem, który zastąpi Iple oraz Cyfrowy Polsat GO. Znika też marka Cyfrowy Polsat.

Cyfrowy Polsat zmienia się w Polsat Box

Choć nowe nazewnictwo wprowadzone w Grupie Cyfrowy Polsat jest bardzo spójne, będzie wymagało przyzwyczajenia. Szczególnie, że zmienia się naprawdę dużo. Głównie pod kątem właśnie samych nazw:

Plus dostaje nowe logo,

Polsat również dostaje nowe logo,

znika marka Cyfrowy Polsat, a zastępuje ją Polsat Box,

znika Ipla oraz Cyfrowy Polsat GO, a zastępuje je Polsat Box Go,

Polsat Box Go jest zupełnie nowym serwisem.

Nasze kluczowe i podstawowe marki to Plus, Polsat i Polsat Box. Oferujemy milionom naszych widzów i klientów pakiet wielu usług, z których każdy może wybrać to, co jest dla niego najlepsze i co mu najbardziej odpowiada w atrakcyjnej cenie.

Plus łączy ludzi – dzięki najnowocześniejszym usługom telekomunikacyjnym i najlepszemu w Polsce internetowi 5G umożliwia wszystkim komunikowanie się, pracę, naukę, surfowanie w internecie bez ograniczeń czy rozwijanie swoich firm. Dzięki Polsatowi mogą cieszyć się kontentem i przeżywać emocje, jakie się z nim wiążą. Polsat Box to platforma, która zapewni dostęp do różnorodnych treści w wybranym przez siebie miejscu, czasie i sposobie – a Polsat Box Go zapewni ten dostęp online na dowolnym urządzeniu. Każda marka zapewnia odbiorcom możliwość wyboru tego, czego chcą i potrzebują – wszystkie nasze marki łączy hasło: Wybierz swoje wszystko – powiedział Mirosław Błaszczyk, prezes zarządy Cyfrowego Polsatu i Polkomtela.

Czytaj też: Premiera serii Huawei P50. Król mobilnej fotografii powraca?

Zmiany w Polsat Box

Polsat Box Go będzie serwisem internetowym, do którego dostęp będą mieli klienci Polsat Box oraz również osoby nieposiadające usług należących do Grupy. Pakiety wykupione w ramach Ipli będą dostępne w serwisie Polsat Box Go. Tak samo wygląda sytuacja z usługami posiadanymi w ramach serwisy Cyfrowy Polsat GO.

Proces zmian w markach potrwa kilka tygodni. Na razie wygląda to na zmianę typowo wizerunkową. Nie wiadomo, czy pójdą za tym zmiany w samej ofercie.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News