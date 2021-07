Premiera Hyundai Elantra N 2022. Agresywny sportowy sedan już z nami

Hyundai zapowiadał i podkręcał temperaturę wokół swojego sportowego sedana od długich miesięcy, ale wreszcie miała miejsce ta długo wyczekiwana premiera Hyundai Elantra N 2022. Czy jest dobrze? To zależy, na co liczyliście.

Nowy Hyundai Elantra N z zewnątrz i wewnątrz

Wygląd Hyundai Elantra N 2022 ma wiele wspólnego z dawnymi modelami N, które firma wrzuciła już na rynek, jako przedsmak tego, co miało nadejść. To właśnie nadeszło, odróżniając się od wcześniejszych modeli uwydatnionym tylnym skrzydłem i dyfuzorem, jak również przednią maską z dolną „wargą”.

Wszystko to okraszono oczywiście lakierem Performance Blue wykończonym na połysk, a finalny efekt wizualny imponuje połączeniem ostrych krawędzi i geometrycznych linii na całym nadwoziu. Rozbudowane i efektowne felgi są z kolei domem dla opon 245/35ZR 19 Michelin Pilot 4S. Za tymi felgami czają się 14,1-calowe przednie tarcze z ulepszonymi klockami hamulcowymi i ulepszonymi kanałami chłodzącymi, a dalej znajdziemy ulepszone tuleje i izolatory w zawieszeniu, wraz z dodatkowymi wzmocnieniami podwozia i sztywnymi tylnymi drążkami dla zwiększenia sztywności.

Wewnątrz Elantra N sięgnęła po ulepszone fotele, całą masę odznak N, dedykowany licznik okrążeń dla systemu informacyjno-rozrywkowego oraz wiele innych krytycznych wskaźników, jak np. temperatury oleju silnikowego i płynu chłodzącego.

Co napędza Hyundai Elantra N?

Nie jest to wprawdzie szczególnym zaskoczeniem, ale układowi napędowemu nowej Elantrze N musimy poświęcić odpowiednio dużo czasu. Bazuje on na turbodoładowanym czterocylindrowym silniku o 2-litrowej pojemności, który jest już obecny w innych modelach N Hyundaia. Tutaj zapewnia moc na poziomie 280 koni mechanicznych (206 kilowatów) i jest sparowany wyłącznie z ośmiobiegową, dwusprzęgłową skrzynią biegów. Właśnie tak – na manuala nie liczcie.

Jednak nie ma co kręcić nosem na DCT, jako że to skrzynia typu wet box, która zapewnia ostre zmiany biegów i rozpędza Elantrę N do 96,5 km/h w 5,3 sekundy. Dodatek funkcji e-LSD pomaga przednim kołom radzić sobie z tą mocą, jednocześnie minimalizując podsterowność. Idąc dalej, Elantra N wykorzystuje zintegrowaną oś napędową, która ma wiele wspólnego do tej z samochodów WRC.

Na pokładzie Hyundai Elantra N 2022 znalazła się też funkcja o nazwie N Grin Shift (NGS), która tymczasowo zwiększa ciśnienie doładowania silnika, dając dodatkowe 10 KM na krótkie sprinty. Inżynierowie uznali, że samochód zyska na systemie sztucznych dźwięków silnika za sprawą systemu zmiennych zaworów wydechowych.

Cena i dostępność Hyundai Elantra N 2022

Co ciekawe, Hyundai nie ujawnił zarówno ceny, jak i dostępności Elantry N, ale spodziewamy się, że pojawi się najpierw w Korei Południowej, a sprzedaż na innych rynkach prawdopodobnie ruszy pod koniec 2021 r.

