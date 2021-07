Premiera Radeon RX 6600 XT. AMD ujawniło nową mainstreamową kartę graficzną

Wreszcie doczekaliśmy się oficjalnego ujawnienia karty graficznej AMD, która doczekała się zapowiedzi na styczniowych targach CES 2021. Plotek i wycieków na jej temat było sporo i choć wiele informacji z pewnością już znacie, to wielka premiera Radeon RX 6600 XT zapewniła to, co najważniejsze, czyli szczegóły.

Wydajność Radeon RX 6600 XT

Zacznijmy może od tego, że AMD reklamuje kartę Radeon RX 6600 XT jako pierwszy model w serii RX 6000 do grania wyłącznie w Full HD, podczas gdy znajdujący się „powyżej” niej model RX 6700 XT jest sugerowany do zabawy w 1440p, a pozostałe modele do 4K. Wiele sprowadza się tutaj do samego pokładu pamięci VRAM, wynoszącego 8 GB, co stawia nową kartę AMD poniżej konkurencji w postaci GeForce RTX 3060 z 12 GB GDDR6.

Jednak jak widzicie powyżej na wykresie, Radeon RX 6600 XT względem RTX 3060 radzi sobie lepiej (średnio o 15%) w dziewięciu z dziesięciu wybranych przez AMD gier w Full HD. Karta NVIDIA zwycięstwo zalicza tylko w Horizon Zero Dawn, ale jak to zawsze bywa w tego typu testach, lepiej poczekać na wnioski niezależnych testerów.

Na tym wykresie możecie z kolei podejrzeć to, jak Radeon RX 6600 XT wypada na tle poprzedniej generacji kart pod kątem liczby klatek na sekundę. Nie tylko swojego odpowiednika (RX 5600 XT), ale też wydajniejszego RX 5700. Oczywiście wszystko zależy od gry, ale trzeba przyznać, że aż 70% wzrost wydajności w Doom Eternal robi wrażenie.

Specyfikacja Radeon RX 6600 XT i dostępność

Tego typu możliwości nowa karta AMD zawdzięcza pełnoprawnemu rdzeniowi Navi 23 XT, który posiada 2048 procesorów strumieniowych z racji obecności 32 bloków CU. Jego taktowanie sięga do 2589 MHz w trybie Boost, a w trybie Gry do 2359 MHz, a wspomniane 8 GB GDDR6 współpracuje z 32 MB Infinity Cache. Wszystko to zasila jedno 8-pinowe złącze zasilania, co jest wystarczające, jak na model o TBP 160 W, czyli całkowitej mocy, pożeranej przez wszystko w karcie graficznej.

Dzięki niskiemu TBP Radeon RX 6600 XT może chłodzić tylko jeden wentylator, ale producenci przygotowali całą masę modeli z dwoma, a nawet trzema wentylatorami obok konfiguracji Mini-ITX. Ich cena na papierze i wedle MSRP ma wynosić 379 dolarów, czyli o 100$ więcej, niż kosztował poprzednik (RX 5600 XT), więc ten wzrost wydajności nie jest w zupełności „darmowy”. W sklepach, gdzie Radeon RX 6600 XT ma pojawiać się od 11 sierpnia, będzie jednak pewnie znacznie drożej.

