Układy Snapdragon w P50 Huaweia zamiast Kirinów? Na to wygląda

Obecna sytuacja na rynku komponentów elektrycznych, trafiających do naszych komputerów, smartfonów, czy konsol, a tak naprawdę wszystkiego „nowoczesnego”, jest zła. Huawei ma jednak gorzej, bo mierzy się nie tylko z tym, co wszystkie firmy (niską podażą układów), ale też zakazem handlowym USA. Przez to są szanse, że w serii P50 Huawei będzie musiał żonglować chipsetami, co doprowadzi nawet do rozwiązań Snapdragon w P50.

Układy Snapdragon w P50 Huaweia. Zapasy Kirin SoC mogą zostać szybko wyczerpane

Huawei nie może produkować już układów Kirin 9000 na bazie technologii ARM, a to, co wyprodukował już do tej pory, z pewnością nie wystarczy do zasilenia wszystkich egzemplarzy z rodziny P50. Tak właśnie twierdza najnowsze przecieki, które informują , że model Huawei P50 Pro pojawi się wprawidzie w sierpniu z Kirin 9000, ale jego zapasy zakończą się już w grudniu. To zmusi z kolei firmę do skorzystania z chipów Qualcomma.

Zapewniając smartfonom P50 układy Qualcomma możemy zapomnieć o obsłudze sieci 5G. Wszystko przez to, że amerykańskie firmy mają zakaz sprzedawania firmie Huawei sprzętu pozwalającego na korzystanie z sieci 5G. Oczekuje się więc, że model podstawowy serii P50 zostanie wprowadzony na rynek w sierpniu z układem Snapdragon 888 4G (SM8450).

Nie wiemy jak to będzie ze smartfonem P50 Pro+, ale o nim, dowiemy się zapewne już w niedalekiej przyszłości. Na specjalne zaskoczenia jednak nie liczymy, bo nawet Huawei poczuł, że z ustawionymi przez USA zakazami nie ma zabawy.

