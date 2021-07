Chociaż firma Realme trzyma buzię na kłódkę, jeśli idzie o szczegóły dotyczące specyfikacji nadchodzących smartfonów ze szczególnej edycji, to dziś ujawniła nam bez ogródek, kiedy najpewniej zadebiutuje seria Realme GT Master. To jednak nie wszystko, co wiemy.

Wiemy kiedy zadebiutuje seria Realme GT Master. Spodziewajcie się oficjalnej prezentacji już za tydzień

Firma Realme ogłosiła właśnie, że 21 lipca w Chinach o godzinie 14:00 czasu lokalnego zostanie zaprezentowana nowa seria GT Master. Chociaż od samego producenta nie wiemy nic na temat nadchodzących smartfonów, to dzięki pewnemu wyciekowi na Weibo, dowiedzieliśmy się całkiem sporo o jednym z członków GT Master, który ma pojawić się na rynku w formie modelu GT Master Edition.

Do tej serii będzie zaliczać się ponoć jeszcze smartfon o nazwie GT Master Exploration Edition, o którym dziś nie powiemy Wam wiele. Źródło przecieku zdradza nam bowiem tylko specyfikację smartfonu GT Master Edition, o którym pisaliśmy już jakiś czas temu. Poznaliśmy wtedy nawet jego wygląd, który jest zgodny z tym, czego właśnie się dowiedzieliśmy.

Za wydajność GT Master Edition odpowie układ Snapdragon 778G wspierany przez 8 GB pamięci RAM i 128/256 GB pamięci wewnętrznej + 5 GB RAMu w formie wirtualnej, czyli zapożyczonej z pamięci masowej. To z kolei jest jawnym wykorzystaniem mechanizmu podobnego do pliku stronicowania znanego z Windowsa. Do tego smartfon otrzyma baterię o pojemności 4300 mAh z obsługą ładowania o mocy 65 W, która ma naładować ją od 0% do 100% w ciągu 32 minut. Nad całością będzie czuwać systemu Android 11 wraz z nakładką graficzną Realme UI 2.0.

GT Master Edition zaoferuje 6,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości FHD+ z częstotliwością odświeżania 120 Hz, częstotliwością próbkowania dotykowego na poziomie 360 Hz oraz systemem wibracji 4D. Na jego przodzie w górnym lewym rogu będzie mieścić się aparat 32 Mpx, a na tyle znajdzie główny 64 Mpx, ultraszerokokątny 8 Mpx i aparat makro 2 Mpx.

Oprócz tego GT Master Edition pojawi się z łącznością NFC, trybem GT oraz trzema opcjami kolorystycznymi. Cena? Jak na ten moment przecieki wskazują, że wersja 8/128 GB zostanie wyceniona na 399 euro (około 1800 złotych).

