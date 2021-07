Sony wyjaśnia kwestię aktualizacji modelu Xperia 1 III

Zaledwie wczoraj pisaliśmy Wam o doniesieniach, wedle których nowy flagowiec Sony, Xperia 1 III, otrzyma tylko jedną aktualizację Androida. Producent postanowił zareagować na te wieści i wyjaśnić sprawę.

Kontrowersyjna Xperia 1 III

Plotki o nowym flagowcu Sony obiegły internet w bardzo szybkim tempie. Trudno się temu dziwić. Już wcześniej, podczas ujawnienia ceny tego smartfona pojawiło się bardzo dużo słów krytyki. Obecnie smartfon kosztujący około 6 tysięcy złotych musi oferować coś naprawdę wyjątkowego, by znaleźć swoich odbiorców. Zwłaszcza, w przypadku Sony, które na rynku smartfonowym nie radzi sobie ostatnio zbyt dobrze. Powrót do gry z tak drogim modelem nie wróży dobrze.

Trudno się więc dziwić, że doniesienia o tylko jednej aktualizacji Androida w Xperia 1 III wywołały taką burzę. W końcu przeciętny klient nie wydaje kilku tysięcy na smartfon, który będzie musiał szybko wymienić nie ze względu na uszkodzenia, ale na brak wsparcia. A takowe, oprócz jednej aktualizacji systemowej, miało objąć dwuletnie aktualizacje bezpieczeństwa. Takie wsparcie oferowane jest przez producentów wypuszczających na rynki modele bardzo budżetowe.

Sony postanowiło odnieść się do tych plotek

Na szczęście Sony długo nie kazało czekać na oficjalny głos w tej sprawie. Przedstawiciele firmy skontaktowali się z serwisem GSMArena wydając oświadczenie, w którym wyjaśnia, że flagowiec będzie wspierany przez dwa lata. W tym czasie system operacyjny otrzyma więcej niż jedną aktualizację. Oświadczenie jest bardzo zachowawcze, ale rozwiewa wątpliwości wywołane plotkami.

Można z tego wnioskować, że użytkownicy smartfonów Xperia 1 III dostaną aktualizację do Androida 12 i 13, ale wątpliwe jest, by w ciągu dwóch lat załapali się też na Androida 14. Mimo wszystko, to nadal bardzo mało jak na flagowiec za taką cenę. Zwłaszcza, jeśli wspomnimy, że Samsung czy OnePlus oferują w swoich topowych modelach trzy duże aktualizacje systemu operacyjnego. Również dwa lata wsparcia bezpieczeństwa przy czterech, jakie obiecuje Samsung, wypada blado.

Ale co tak naprawdę oferuje Sony Xperia 1 III w tej cenie?

Warto spojrzeć na to, co ten flagowiec zaoferuje za 5800 zł, które trzeba będzie na niego wydać? Wiemy już, że na pewno nie długie wsparcie. Sony za to wyposażyło go w procesor Snapdragon 888 (czyli już nie najnowszy model Qualcomm) wspierany przez 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSDXC do 1 TB. Bateria ma raczej typową pojemność 4500 mAh, ale nie zachwyci nas szybkim ładowaniem. Według informacji na naładowanie jej w 50% potrzeba 30 minut.

Wyświetlacz OLED 4K HDR o przekątnej 6,5 cala i częstotliwością odświeżania 120 Hz może być sporym atutem. Jednak największą zaletą smartfona będą z pewnością jego możliwości fotograficzne. Aparat przedni 8 Mpix, zaś z tyłu znajdziemy:

aparat główny 12 MPix z matrycą Exmor RS 1/1,7 cala, przysłoną F1,7, polem widzenia 82° i ogniskową 24 mm,

aparat ultraszerokokątny 12 MPix z matrycą Exmor RS 1/2,5 cala, przysłoną f/2,2, polem widzenia 124° i ogniskową 16 mm,

zmienny teleobiektyw 12 MPix z matrycą Exmor RS 1/2,9 cala, przysłoną f/2,3 (70 mm) oraz f/2,8 (105 mm), polem widzenia 34° (70 mm) oraz 23° (105 mm) i ogniskową 70 mm i 105 mm.

Do tego Xperia 1 III zaoferuje szereg funkcji fotograficznych, a także dedykowany przycisk migawki z boku urządzenia. Na pokładzie nie zabraknie również DualSIM, NFC, Bluetooth 5.2 i Wi-Fi 6. Warto też wspomnieć o odporności na wodę (IPX5/IPX8) i pył (IP6X).

Smartfon trafi do sprzedaży w sierpniu tego roku.

